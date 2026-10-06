Así es el dúplex que Juls Janeiro se ha comprado con 23 años en Valdebebas: 100 m2 con piscina por 635.000 euros

Julia Janeiro ha comenzado una nueva etapa lejos del domicilio familiar y lo ha hecho con una adquisición que no ha pasado desapercibida. A sus 23 años, la joven se ha convertido en propietaria de un moderno dúplex situado en Valdebebas, una de las zonas residenciales más modernas de Madrid. La vivienda cuenta con unos 100 metros cuadrados y está valorada en 635.000 euros. El inmueble se encuentra en Skypark Valdebebas, una urbanización de reciente construcción que apuesta por un concepto residencial en el que el diseño de las viviendas se combina con amplias zonas comunes. El dúplex destaca especialmente por su distribución en dos plantas, sus grandes ventanales y su estética contemporánea, pensada para aprovechar al máximo la luz natural.

Dos plantas y una distribución muy cuidada

Uno de los principales atractivos de la vivienda es precisamente su distribución. En la planta inferior se encuentra la zona de día, con un salón conectado a una cocina de concepto abierto. Esta disposición consigue crear un espacio más amplio y diáfano, evitando que las diferentes estancias queden excesivamente compartimentadas. Los grandes ventanales son otro de los elementos protagonistas. Además de aportar luminosidad, contribuyen a crear una mayor sensación de amplitud y dan a la vivienda un aspecto moderno y sofisticado.

La zona más privada se encuentra en la planta superior, donde está situado el dormitorio. La vivienda cuenta con una habitación, armarios empotrados y baño, configurando un espacio pensado para separar el descanso de las zonas destinadas a recibir visitas o disfrutar del día a día. A esto se suma una terraza privada de aproximadamente 16 metros cuadrados, uno de los rincones más atractivos de la propiedad. En una ciudad como Madrid, disponer de un espacio exterior propio supone un importante valor añadido.

Una vivienda de 635.000 euros

El precio es, sin duda, uno de los detalles que más ha llamado la atención. La vivienda está valorada en 635.000 euros, una cantidad considerable para un inmueble de alrededor de 100 metros cuadrados. Sin embargo, el precio también incluye algo más que los metros interiores de la casa.

El dúplex dispone de garaje y trastero y forma parte de una urbanización que ofrece a sus residentes numerosas instalaciones. Entre ellas se encuentran piscina, gimnasio y pistas de pádel, además de diferentes espacios destinados al ocio y al descanso.

El interior también incorpora prestaciones propias de una construcción moderna. Cuenta con suelo radiante, gres porcelánico y sistemas de aislamiento térmico y acústico que buscan mejorar tanto el confort como la eficiencia de la vivienda. El resultado es una casa que apuesta por el diseño contemporáneo y por aprovechar cada espacio. Más que una vivienda de grandes dimensiones, el dúplex de Julia Janeiro destaca por ofrecer una combinación de luminosidad, terraza, privacidad y servicios exclusivos.