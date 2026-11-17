Los seguidores de El Barrio se han encontrado con una desagradable sorpresa al buscar algunas de sus canciones favoritas en Spotify y otras plataformas digitales. Parte de la discografía del artista gaditano ha desaparecido de los servicios de música en streaming después de que su antigua discográfica, Ediciones Senador, decidiera retirar las grabaciones afectadas por la sentencia del Tribunal Supremo. Una situación que ha dejado fuera del catálogo digital 13 trabajos discográficos publicados entre 1996 y 2011, una etapa fundamental en la trayectoria musical de José Luis Figuereo Franco.

Tal y como ha podido saber COOL, detrás de esta retirada se encuentra la batalla judicial que enfrenta al cantante con la compañía discográfica. El Supremo ha declarado resueltos los tres contratos que vinculaban a ambas partes y ha extinguido el derecho de Ediciones Senador a continuar explotando comercialmente esas grabaciones. La empresa confirmó a este medio que había procedido a retirar los discos del mercado físico y digital para cumplir con la resolución judicial.

¿Qué canciones de El Barrio han desaparecido de Spotify?

Entre los trabajos afectados se encuentran algunos de los álbumes más importantes de los comienzos del artista. En ellos aparecen canciones como Mal de amores, Mi morena, Tonto enamorado, A la media luna, Yo sueño flamenco, La fuente del deseo, Tormento, El monte del olvido, Calla, Sueño marroquí, Rencor, El coco, Insomnio de amor y Me voy al mundo. Son algunos de los títulos incluidos en los discos que se encuentran en el centro de la disputa con Ediciones Senador.

El primer trabajo afectado es Yo Sueño Flamenco, publicado en 1996 y que marcó el comienzo de su carrera discográfica. A este le siguió Mi Secreto (1998), con canciones como Una historia, En la calle del amor, La dueña de mi alma, Mi secreto y Colegas. En 1999 llegó Mal de Amores, otro de los álbumes incluidos en la relación de grabaciones afectadas y que reúne temas como Mal de amores, Mi morena, Verbo sufrir, Tonto enamorado, A la media luna y Una noche de amor desesperada.

La lista continúa con La Fuente del Deseo (2000), que contiene canciones como El monte del olvido, Lloverá, Cartas a los poetas, Calla, Tormento, Andalucía, Mi pena y Sueño marroquí. En 2002 publicó Me voy al Mundo, con temas como Rencor, El coco, El primavera, Si no te veo, Insomnio de amor, Retales y Gades. Un año después llegó Ángel Malherido (2003), que incluye canciones como Secretos de miel, A mi majara, Ángel malherido, No vale la pena, Ave de paso y Poco a poco.

Pero la relación facilitada por la discográfica no se limita a los álbumes de estudio. También incluye Ángel Malherido (Edición Especial) (2004) y En Concierto (2004), dos trabajos que amplían el listado de grabaciones afectadas. A ellos se suman Las Playas de Invierno (2005), La Voz de mi Silencio (2007) y La Voz de Mi Silencio (Tour 08) [En Directo] (2008).

Los últimos títulos de la relación son Duermevela (2009) y Espejos (2011). En total, 13 trabajos discográficos que abarcan quince años de trayectoria musical y que recogen una parte esencial del repertorio con el que El Barrio consolidó su identidad artística. Todos ellos figuran en el catálogo de producciones de Ediciones Senador, que conserva los derechos fonográficos indicados en sus respectivas ediciones.

¿Por qué han desaparecido los discos de El Barrio de Spotify?

La explicación está en la sentencia 1241/2026 del Tribunal Supremo, fechada el 21 de julio de 2026. El alto tribunal considera acreditados los incumplimientos de Ediciones Senador, entre ellos el impago de los royalties que correspondían al artista por la explotación de sus grabaciones. Por este motivo, declara resueltos los contratos firmados en 1996, 1999 y 2004 y confirma que la compañía debe abonar al cantante 93.547,45 euros, más los intereses legales.

Tras conocer el fallo, Ediciones Senador explicó a COOL que la retirada de las canciones respondía al cumplimiento de la resolución judicial. La empresa, no obstante, mantiene que los fonogramas siguen siendo de su propiedad y sostiene que nadie puede explotarlos ni reproducirlos. Además, ha anunciado que ha interpuesto un recurso de nulidad y que acudirá al Tribunal Constitucional para intentar revertir la decisión.

¿Volverán las canciones de El Barrio a Spotify?

Por el momento, no existe una fecha confirmada para el regreso de las grabaciones a las plataformas digitales. El propio cantante se ha pronunciado sobre esta situación a través de un comunicado dirigido a sus seguidores, en el que ha reconocido que está trabajando para recuperar la disponibilidad de su música. «Estamos trabajando para que de nuevo dicha música siga sonando», ha asegurado. El artista también ha pedido paciencia y ha reconocido que no quiere ofrecer fechas que después no pueda cumplir: «No quiero daros fechas ni prometeros algo que hoy no está en mis manos». Mientras continúa la batalla judicial con su antigua discográfica, los seguidores de El Barrio tendrán que esperar para volver a escuchar en Spotify una parte de las canciones que marcaron sus primeros años de carrera.