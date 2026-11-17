Buscar algunas de las canciones que marcaron los primeros años de la carrera de El Barrio puede convertirse ahora en una tarea frustrante para sus seguidores. Parte de las grabaciones del artista gaditano han dejado de estar disponibles en las plataformas digitales después de que su antigua discográfica, Ediciones Senador, haya decidido retirar su catálogo del mercado. Detrás de esta desaparición hay una larga batalla judicial que acaba de dar un giro decisivo: el Tribunal Supremo ha declarado resueltos los tres contratos discográficos que vinculaban a José Luis Figuereo Franco con la compañía y ha extinguido el derecho de esta a seguir explotando las grabaciones realizadas durante aquella etapa. Una resolución que no solo afecta a las cuentas pendientes entre el cantante y la empresa, sino que tiene consecuencias directas sobre el acceso del público a una parte de su repertorio.

COOL ha contactado con Ediciones Senador para conocer por qué las canciones han desaparecido de Spotify y del resto de servicios digitales y qué va a ocurrir con esas grabaciones. La respuesta de la compañía confirma que la retirada no responde a una incidencia técnica ni a una decisión aislada de las plataformas, sino a la aplicación de la sentencia. El motivo por el cual ya no están disponibles las canciones del artista El Barrio es debido a la sentencia que dictó el Tribunal Supremo el día 27 de julio, en la cual nos obliga a retirar del mercado físico y digital toda la discografía que es de nuestra propiedad, inclusive a destruir sus discos en formato físico», explica la discográfica a este medio. La fecha que figura en la resolución judicial consultada por COOL es, no obstante, el 21 de julio de 2026, cuando la Sala de lo Civil dictó la sentencia 1241/2026.

La empresa no se limita a justificar la retirada. También reivindica la titularidad de las grabaciones y lanza un mensaje sobre quién puede utilizarlas a partir de ahora: «La propiedad de todas las grabaciones de todos los fonogramas es de Ediciones Senador, S.L. y nadie puede explotarlas ni reproducirlas». Una afirmación que sitúa en el centro de la polémica una cuestión fundamental: quién conserva los másteres y quién tiene derecho a poner esas canciones a disposición del público. La sentencia del Supremo declara extinguido el derecho de Senador a continuar explotando las grabaciones en el futuro, pero no establece que los másteres pasen a ser propiedad de El Barrio. La compañía sostiene que las grabaciones siguen siendo suyas; lo que el fallo determina es que ya no puede seguir utilizándolas comercialmente en los términos que permitían los contratos.

La diferencia es importante para entender por qué los seguidores se han encontrado con un catálogo que ya no pueden escuchar en los servicios digitales. El Supremo no ha dictado una orden dirigida directamente a Spotify, Apple Music o cualquier otra plataforma para que eliminen las canciones. Lo que ha hecho es prohibir a Ediciones Senador que continúe fabricando, editando, reeditando, comercializando y distribuyendo grabaciones de las interpretaciones de El Barrio realizadas en el marco de aquellos acuerdos. También le obliga a retirar los fonogramas del mercado y le impide distribuir las unidades que conserve en sus almacenes o que regresen a ellos como consecuencia de esa retirada. Es la propia discográfica la que comunica a COOL que ha extendido esa retirada al mercado digital. En otras palabras, la desaparición de las canciones de las plataformas es la consecuencia práctica de la decisión de Senador de dejar de explotar esas grabaciones para cumplir la resolución judicial.

El origen del conflicto se remonta a tres contratos firmados en 1996, 1999 y 2004. En virtud de esos acuerdos, el artista cedía a la compañía, en exclusiva, la facultad de grabar y reproducir sus interpretaciones para distribuirlas y venderlas. Los contratos contemplaban una primera etapa en la que El Barrio se comprometía a grabar un determinado número de canciones cada año y recibía una remuneración por los soportes vendidos. Pero también establecían que, una vez terminada esa fase y aunque no se renovase la relación, la discográfica conservaría las grabaciones originales, las cintas, las matrices y los discos, y podría seguir utilizándolos y reproduciéndolos para venderlos al público. A cambio, el intérprete mantenía su derecho a percibir los royalties correspondientes a las ventas posteriores. Ese segundo periodo, que debía permitir a ambas partes seguir obteniendo un rendimiento de los trabajos publicados, es precisamente donde el Supremo sitúa los incumplimientos que han terminado por romper la relación contractual.

El cantante comunicó a Senador en marzo de 2011 su voluntad de no renovar automáticamente el contrato y, en febrero de 2012, notificó su terminación definitiva. A partir de ahí, según recoge la resolución, la compañía mantuvo la posibilidad de distribuir las grabaciones realizadas durante la vigencia de los acuerdos, mientras que El Barrio conservaba el derecho a cobrar los royalties pactados por esa explotación. Sin embargo, el alto tribunal considera acreditado que la discográfica dejó de pagar esas cantidades durante un largo periodo. La sentencia recoge una frase especialmente contundente: «La compañía discográfica demandada no ha pagado un solo euro de esta retribución desde que finalizó el plazo en que el artista se obligaba a realizar un determinado número de interpretaciones musicales cada año que serían fijadas y reproducidas por la compañía discográfica». Para los magistrados, no se trataba de una irregularidad menor, sino del incumplimiento de una obligación esencial: el pago al artista por la distribución de sus propias interpretaciones.

La controversia tampoco se limitó al dinero. Otro de los episodios que recoge la sentencia se produjo en diciembre de 2012, cuando Senador publicó el disco Chiquito hasta el fin de los tiempos, un recopilatorio que incluía canciones para karaoke y versiones latinas y remix de algunas grabaciones. El Supremo distingue entre ambas cuestiones. En el caso de las versiones para karaoke, en las que se elimina la voz del cantante y se conservan las pistas instrumentales, considera que no se vulneró el derecho moral del intérprete, porque su actuación vocal no se estaba deformando, sino que sencillamente no se utilizaba. Sin embargo, la conclusión es distinta respecto a las versiones latinas y remix: el tribunal entiende que adaptar las interpretaciones a estilos musicales diferentes, sin consentimiento del artista, puede afectar a su prestigio y reputación.

La resolución recuerda que el artículo 113 de la Ley de Propiedad Intelectual reconoce a los artistas intérpretes el derecho a oponerse a cualquier deformación o modificación de su actuación que perjudique su prestigio o reputación. Y va más allá al explicar que la identidad artística no es una cuestión secundaria: «la elección de unas señas de identidad por un artista intérprete respecto del tipo de obras musicales que interpreta y del modo en que las interpreta está protegido por su derecho moral como artista». En consecuencia, los magistrados consideran que alterar esas grabaciones para adaptarlas a otros estilos sin autorización supone una lesión grave de los derechos morales del intérprete. La combinación de estos hechos —el impago prolongado de royalties y la modificación inconsentida de determinadas interpretaciones— es la que lleva al Supremo a considerar que se ha frustrado la finalidad económica y artística de los contratos.

Más de una década de batalla judicial y 93.547 euros en juego

La batalla judicial ha durado más de una década y ha pasado por varias instancias. El Barrio presentó su demanda el 26 de noviembre de 2015 contra Ediciones Senador y Oripando Producciones, la sociedad vinculada a los contratos de edición musical. En octubre de 2020, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla desestimó sus pretensiones. El artista recurrió y, en julio de 2023, la Audiencia Provincial de Sevilla modificó parcialmente aquella decisión: reconoció que Senador debía abonarle 93.547,45 euros, pero no consideró que los incumplimientos tuvieran entidad suficiente para resolver los contratos discográficos. El cantante llevó entonces el asunto al Tribunal Supremo, que ha corregido ahora ese criterio y ha estimado su recurso de casación.

El fallo confirma la obligación de pagar los 93.547,45 euros, con los intereses legales desde la interposición de la demanda, y declara resueltos los tres contratos. Pero sus efectos no se limitan a esa cantidad. La sentencia extingue también la obligación que tenía El Barrio de no volver a grabar, por cuenta propia o ajena, las interpretaciones realizadas en virtud de aquellos acuerdos, incluso en versiones diferentes, salvo autorización expresa de la compañía. Es decir, el cantante deja de estar sujeto a esa restricción contractual, mientras que Senador pierde el derecho a seguir explotando las grabaciones objeto del litigio. La resolución, eso sí, no tiene efectos retroactivos: el Supremo no ordena deshacer todo lo ocurrido durante los años de vigencia de los contratos, sino poner fin a los derechos y obligaciones que seguían proyectándose hacia el futuro.

Hay otro matiz que merece atención. Aunque la compañía asegura a COOL que la sentencia le obliga a destruir los discos físicos, el fallo no ordena destruir indiscriminadamente todos los ejemplares de la discografía. El Supremo establece que Senador debe retirar los fonogramas de los puntos de venta, que no puede volver a distribuir las unidades que tenga almacenadas o que reciba como consecuencia de la retirada y que solo está obligada a destruir aquellos fonogramas en los que se hayan manipulado las interpretaciones de El Barrio vulnerando su derecho moral como intérprete. Por tanto, no es correcto presentar la resolución como una orden de destrucción de todos los discos del cantante. La retirada del mercado y la destrucción de determinados ejemplares son medidas distintas, y el propio fallo delimita expresamente el alcance de esta última.

La decisión tampoco ha cerrado la disputa. Ediciones Senador discrepa del criterio judicial y anuncia que continuará recurriendo. «Actualmente hemos interpuesto un Recurso de Nulidad e iremos al Tribunal Constitucional», asegura la compañía en su respuesta a COOL. La discográfica mantiene así su oposición a una sentencia que cambia de manera sustancial su relación con uno de los catálogos más reconocibles de la carrera de El Barrio. Mientras se desarrolla esa nueva vía, la empresa afirma haber retirado las grabaciones del mercado físico y digital y sostiene que nadie puede explotarlas ni reproducirlas.

Los diez discos de El Barrio afectados por la batalla judicial

El alcance del conflicto se entiende mejor al repasar los diez álbumes incluidos en los contratos resueltos: Yo sueño flamenco (1996), Mi secreto (1998), Mal de amores (1999), La fuente del deseo (2000), Me voy al mundo (2002), Ángel malherido (2003), Las playas de invierno (2005), La voz de mi silencio (2007), Duermevela (2009) y Espejos (2011). Se trata de una etapa extensa y decisiva en la trayectoria del artista, cuyas grabaciones quedan ahora afectadas por el nuevo escenario judicial. La sentencia ha puesto fin a los derechos de explotación que Senador conservaba sobre ellas, pero la compañía reivindica la propiedad de los fonogramas y ha anunciado que acudirá al Constitucional. Entretanto, los seguidores de El Barrio se encuentran con una situación difícil de imaginar hasta hace poco: una parte de las canciones que construyeron su carrera ya no está disponible en las plataformas digitales, y su regreso dependerá de cómo evolucione el conflicto y de quién pueda disponer legalmente de esas grabaciones.