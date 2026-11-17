El Barrio ha publicado un comunicado dirigido a sus seguidores después de que parte de sus canciones más emblemáticas desaparecieran de Spotify y del resto de plataformas digitales. El artista gaditano ha querido explicar qué está ocurriendo con su música y, sobre todo, trasladar un mensaje de tranquilidad a quienes llevan días preguntándose dónde están algunas de las grabaciones que marcaron sus primeros años de carrera. «Como muchos habréis podido comprobar, una parte importante de mi discografía ha dejado de estar disponible en las plataformas digitales como consecuencia de una resolución judicial, y estamos trabajando para que de nuevo dicha música siga sonando», ha escrito. Unas palabras que llegan después de que COOL destapara los motivos judiciales que se esconden detrás de la desaparición de sus canciones, una consecuencia directa del enfrentamiento que mantiene con su antigua discográfica, Ediciones Senador.

En su mensaje, el cantante ha querido pedir paciencia y comprensión a sus seguidores, aunque ha evitado dar una fecha para el posible regreso de las grabaciones. «No quiero daros fechas ni prometeros algo que hoy no está en mis manos. Prefiero hablaros con la verdad, como siempre he intentado hacer en todas mis canciones», asegura. De esta manera, El Barrio confirma que está trabajando para recuperar la disponibilidad de su repertorio, pero reconoce que, por el momento, no puede garantizar cuándo volverán a escucharse esos temas. Una situación que afecta a una parte importante de su trayectoria musical y que ha dejado a sus seguidores sin acceso a canciones que llevan décadas formando parte de sus vidas.

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El artista también ha querido mostrar el lado más personal de esta situación y reconocer que le duele especialmente que algunas de las composiciones que nacieron de su propia experiencia ya no puedan escucharse. «Me duele pensar que muchas de esas canciones que nacieron de mis adentros y que, durante tantos años, habéis hecho vuestras hoy, no puedan escucharse, porque, aunque las escribiera yo, hace mucho tiempo que dejaron de ser solamente mías. También son parte de vuestras vidas, de vuestros recuerdos y de vuestra historia», ha expresado. Unas palabras con las que pone el foco en el vínculo emocional que mantiene con sus seguidores y en el significado que tienen esas canciones para quienes le han acompañado desde sus comienzos.

La guerra judicial que ha dejado fuera de Spotify sus grandes éxitos

Como adelantó COOL, la desaparición de parte de la discografía de El Barrio no responde a un fallo técnico de Spotify ni a una decisión aislada de las plataformas digitales. Detrás se encuentra la larga batalla judicial entre José Luis Figuereo Franco y Ediciones Senador, su antigua discográfica, que acaba de vivir uno de sus capítulos más importantes en el Tribunal Supremo. La sentencia 1241/2026, fechada el 21 de julio de 2026, declara resueltos los tres contratos discográficos que vinculaban a ambas partes, firmados en 1996, 1999 y 2004, y extingue el derecho de la compañía a continuar explotando comercialmente las grabaciones realizadas durante la vigencia de aquellos acuerdos.

El alto tribunal considera acreditados los incumplimientos de la discográfica, entre ellos el impago prolongado de los royalties que correspondían al artista por la explotación de sus interpretaciones. La resolución confirma, además, la obligación de Ediciones Senador de abonar a El Barrio 93.547,45 euros, a los que se suman los intereses legales desde la presentación de la demanda. Pero el alcance del fallo va mucho más allá de una compensación económica: el Supremo pone fin a los derechos de explotación que la compañía conservaba sobre esas grabaciones y también extingue la obligación contractual que impedía al cantante volver a grabar determinadas interpretaciones.

Tras conocer el alcance de la resolución, COOL contactó con Ediciones Senador para conocer por qué habían desaparecido las canciones de El Barrio y qué iba a ocurrir con ellas. La compañía confirmó a este medio que la retirada no respondía a un problema de Spotify, sino al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. «El motivo por el cual ya no están disponibles las canciones del artista El Barrio es debido a la sentencia que dictó el Tribunal Supremo el día 27 de julio, en la cual nos obliga a retirar del mercado físico y digital toda la discografía que es de nuestra propiedad», explicó la empresa. No obstante, la fecha que mencionó la discográfica no coincide con la que figura en la resolución judicial consultada por este medio, fechada el 21 de julio.

La compañía también reivindicó la titularidad de las grabaciones y lanzó un mensaje contundente sobre su utilización: «La propiedad de todas las grabaciones de todos los fonogramas es de Ediciones Senador, S.L. y nadie puede explotarlas ni reproducirlas». Una afirmación que introduce un importante matiz en el conflicto, ya que el Tribunal Supremo extingue el derecho de explotación comercial de la discográfica, pero no establece que los másteres pasen a ser propiedad del cantante. Ediciones Senador mantiene que las grabaciones siguen perteneciendo a la empresa, aunque ya no pueda continuar explotándolas al amparo de los contratos que mantenía con el artista.

La guerra tampoco parece haber terminado. En su respuesta a COOL, Ediciones Senador anunció que había interpuesto un recurso de nulidad y que acudiría al Tribunal Constitucional para intentar revertir la decisión del alto tribunal. Mientras tanto, la compañía aseguró que había retirado las grabaciones del mercado físico y digital. Una situación que explica por qué los seguidores se han encontrado de repente con parte del catálogo fuera de las plataformas y que ahora El Barrio ha confirmado públicamente en su comunicado.

Quince años de música que han desaparecido de las plataformas

La sentencia afecta a diez álbumes publicados entre 1996 y 2011: Yo sueño flamenco (1996), Mi secreto (1998), Mal de amores (1999), La fuente del deseo (2000), Me voy al mundo (2002), Ángel malherido (2003), Las playas de invierno (2005), La voz de mi silencio (2007), Duermevela (2009) y Espejos (2011). Se trata de quince años de trayectoria musical y de una etapa fundamental en la carrera del artista gaditano, cuyas grabaciones se encuentran ahora en el centro de esta disputa judicial.

En la parte final de su comunicado, El Barrio ha querido mirar al futuro y recordar los comienzos de una carrera que arrancó precisamente en 1996. «Hay algo que ni el tiempo ni las circunstancias podrán cambiar: todo lo que hemos vivido juntos, y lo que nos queda por vivir, y tengo fe en que algún día volverá a salir el sol y esas canciones encontrarán de nuevo su camino hasta vosotros. Mientras tanto, aquí seguimos», ha escrito. El cantante concluye su mensaje reivindicando la ilusión de aquel muchacho que empezó a contar su vida a través de canciones y agradeciendo a sus seguidores que hayan convertido su música en parte de sus propias historias. Por ahora, el regreso de sus grandes éxitos a Spotify sigue sin fecha, aunque el artista asegura que está trabajando para que esas canciones vuelvan a sonar.