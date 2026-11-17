Este martes 17 de noviembre, han acudido a El Hormiguero el dúo musical Estopa, compuesto por los hermanos José y David Muñoz. Ambos artistas han acudido al programa de Antena 3 para presentar su nuevo disco, La Maketa, que publican este viernes 20 de noviembre y que estarán presentando en una gira de estadios en 2027. Entre otras cosas, ambos han hablado de sus discusiones internas y sobre cuál sería la hipotética causa de su separación profesional.

Las entradas a los conciertos de Estopa se han puesto a la venta precisamente a las 22:22 horas de este martes 17 de noviembre durante su entrevista en El Hormiguero y los dos hermanos han querido promocionar el momento pulsando un botón verde que daba inicio a la venta.

Durante la entrevista, los hermanos Muñoz han confesado que tienen un único motivo por el que discuten: el videojuego Fantasy.

David Muchoz, a este respecto, ha dicho: «Tú no sabes qué rebotes. «El otro día se vengó porque se piensa que le hice una putadilla porque habíamos quedado para ver un partido en su casa y yo iba a llevar las pizzas», empezó a contar José. «Me llama a las 20.57 horas, y a las 21.00 es a la hora que sale el mercado. Se me pone a hablar, si quería la pizza con o sin bacon, con o sin cebolla, masa normal o masa fina… y de repente me pita el móvil; ya me había quitado a un jugador».

Sy hermano ha contestado: «No te lo quité, estaba en el mercado y tú lo querías pujar». Ante esto, David le ha dicho: «Me cabreé y ese día ya no le podía ver, me daba rabia». José, entre risas, ha respondido: Estuvo todo el partido, que yo creo que ni cenó, enfadado».

José ha confesado cómo se vengó: «La semana pasada, cuando fuimos a la entrevista con Auron Play, íbamos a pujar los dos por Isco, del Betis, y al hacer la cuenta atrás, va y me quita el móvil». «He de decir que se lo he devuelto, por tres millones más. Soy un usurero», ha afirmado David.

En ese momento, Pablo Motos le ha preguntado a David: ¿no es más cierto que le quitaste a José un jugador en medio de un concierto?». El cantante ha respondido: «Sí, cuando él canta Ya no me acuerdo, le digo: Canta tú, brilla. Yo me voy, pedí el móvil y se lo quité; cuando volví, le miré para que lo supiera». Ante esto, José ha dicho de broma: «Si algún día Estopa se rompe, será por esto».