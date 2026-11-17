Los animales son seres curiosos y lo demuestran con sus acciones, pero en numerosas ocasiones esa curiosidad va más allá al reflejar una emoción que se relaciona con el aburrimiento, la confusión e incluso la frustración.

Esto se vislumbra sobre todo con los golden retriever, una raza de perro conocida por su carácter sociable, juguetón y su predisposición a recoger objetos y llevárselos a sus dueños. Un comportamiento habitual que muchos propietarios desconocen.

El adiestrador canino César Millán ha hablado de algunas de las conductas que realizan y lo importante que es intentar comunicar a través de ellas. «Cuando los golden retrievers recogen piedras o palos, están diciendo que están frustrados, confundidos o aburridos», señala.

¿Por qué recogen los golden retriever piedras y palos?

El experto habla de los perros cobradores, un grupo en el que se encuentran los golden retriever y los labradores. Estos animales tienen una predisposición natural a recoger objetos y transportarlos hasta sus propietarios, una característica que está relacionada con el propósito para el que fueron criados.

Millán advierte que llevar piedras, palos, zapatos o cojines no siempre se corresponde con una conducta relacionada con el juego. En determinadas circunstancias es una señal de que el animal está experimentando alguna emoción negativa y recomienda estimular al perro física y mentalmente.

Además, esta tendencia puede convertirse en una oportunidad para enseñarles trucos y reconducir determinados comportamientos. La facilidad para transportar objetos permite trabajar con ellos mediante ejercicios adaptados a sus capacidades.

Los tres grupos de perros que recomienda para principiantes

César Millán también menciona otros dos grupos que pueden ser una gran opción para quienes van a tener un perro por primera vez. Primero destacan los perros de compañía, como los chihuahuas, shih tzu, lhasa apso y pequineses. Aunque recuerda que su pequeño tamaño no significa que estén libres de desarrollar problemas de comportamiento.

En segundo lugar, menciona a los galgos, en especial al galgo italiano, que puede correr repentinamente por casa cuando está aburrido, frustrado o desorientado.

El adiestrador resume su método educativo en los tres conceptos siguientes:

Ejercicio.

Disciplina.

Afecto.

Por lo tanto, antes de elegir una mascota, hay que conocer las necesidades y el origen de su raza, y no dejarse llevar sólo por su aspecto. Además, la educación es uno de los factores clave para conseguir el bienestar de nuestras mascotas.