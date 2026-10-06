Las estilistas y expertas capilares coinciden: «Hay mujeres que me llaman porque desean disimular las canas sin cubrirlas por completo»

Las canas ya no se perciben necesariamente como algo que haya que ocultar. Cada vez más mujeres buscan alternativas que permitan integrarlas en la melena, mantener un aspecto natural y, al mismo tiempo, aportar luminosidad al cabello. El objetivo es encontrar una forma de conseguir que las canas se integren de manera más armoniosa con el resto de la melena, impulsando la búsqueda de técnicas y productos capaces de matizar los cabellos blancos y aportar reflejos.

Hoy en día, existen diferentes opciones para conseguirlo, desde coloraciones vegetales hasta técnicas de iluminación y productos específicos para cuidar el cabello canoso.

El arte de disimular las canas sin cubrirlas

Sonia de Teresa, Top Stylist de Luis&Tachi, explica a la revista Clara que «cada vez son más las mujeres que buscan un cabello bonito, natural y con movimiento, sin renunciar a la comodidad del día a día». Actualmente, existen tratamientos antifrizz que duran alrededor de un año y medio sin alterar la forma natural del cabello. «Funcionan tanto en cabellos lisos como ondulados y rizados, y su función es pulir la fibra, facilitar el peinado y potenciar su belleza natural», señala.

Por otro lado, también hay mujeres que prefieren disimular las canas sin cubrirlas por completo, buscando un resultado más natural y discreto. «La coloración orgánica con barros es una alternativa perfecta, ya que aporta luminosidad y respeta la naturaleza del cabello». Además, «no es una coloración que compromete, sino una forma de embellecer lo que ya existe».

Asimismo, según la experta, el corte también juega un papel clave. «El óvalo facial guía gran parte del diagnóstico. No es lo mismo trabajar un rostro redondo, donde buscamos alargar visualmente con volumen en coronilla, que un óvalo alargado, donde equilibramos con bob o long bob desfilado en laterales. En rostros cuadrados suavizamos líneas con capas y flequillos estudiados, mientras que el óvalo diamante, al ser tan proporcionado, admite prácticamente cualquier estructura», explica.

Finalmente, advierte: «las mujeres con canas no saben que es un error secarse el pelo sin protección, porque deshidrata los medios y las puntas». Según Sonia de Teresa, utilizar el secador sin aplicar previamente productos protectores puede afectar al tono del cabello, haciendo que pierda brillo y adquiera un aspecto más apagado y poco saludable. A esto se suma que la exposición excesiva al calor favorece el encrespamiento y puede provocar la aparición de reflejos amarillentos no deseados en las canas.

En este contexto, utilizar productos con protección térmica es una de las mejores formas de proteger el cabello frente a los efectos del calor, ya que «actúan como una barrera frente a la agresión térmica». Estos productos se encuentran en formatos como brumas ligeras o sérums de textura cremosa. Se aplican después de lavar y acondicionar el cabello, cuando todavía está húmedo, y no necesitan aclarado.

Ventajas de los tintes orgánicos

Los tintes orgánicos se han convertido en una alternativa a las coloraciones tradicionales para disimular las canas o modificar el tono natural del cabello mediante plantas y otros ingredientes de origen natural que buscan ser más respetuosos con la fibra capilar. Gracias a sus pigmentos, pueden aportar un cabello con mayor brillo y luminosidad y, en algunos casos, generar una sensación de que está más fuerte y con mayor cuerpo.

Los pigmentos procedentes de las plantas se depositan sobre el cabello sin modificar su estructura. En las zonas más oscuras, el cambio de color suele ser muy sutil, mientras que en las canas, al ser más claras y porosas, los pigmentos pueden adherirse con mayor intensidad y crear reflejos más luminosos.

El efecto final crea una combinación de tonos similar a unas mechas finas y naturales sin necesidad de recurrir a la decoloración. De esta manera, las canas se integran en el conjunto de la melena, aportando cuerpo y luminosidad. Otra de sus ventajas es que permite mantener la base oscura, ya que las zonas de cabello natural apenas cambian mientras que las partes más claras adquieren nuevos matices.

«Con los tintes orgánicos se cubren las canas por completo ya que se sigue utilizando una emulsión que abre la cutícula para que penetre el color. Y se diferencian de los barros en que la carta de color del tinte orgánico es mucho más variable y rica en reflejos sin predominar los tonos rojizos que hay veces que no agradan», comenta a la revista Telva Gema Casas, peluquera y experta belleza capilar y coloración orgánica.

En cambio, «los tintes abren la cutícula del cabello para una penetración más profunda del color, lo que resulta en una cobertura de canas más profunda y alarga la duración del color en el cabello; lo que no significa que esté igual de intenso y luminoso que el primer día. Al abrir más la cutícula se corre el riesgo de que pierda brillo e intensidad con los lavados y que la fibra quede debilitada».