Todos los detalles del espectacular homenaje que Ferrari prepara a Michael Schumacher en el GP de Italia

Ferrari prepara un fin de semana cargado de emoción en el Gran Premio de Italia con un espectacular homenaje a Michael Schumacher, leyenda de la Fórmula 1 y de la escudería. La cita de Monza, que se disputará este fin de semana, servirá para recordar una de las etapas más gloriosas de la escudería italiana y coincidirá con varias fechas especialmente simbólicas, pues se cumplen 30 años de la llegada del alemán a Ferrari, en 1996, y dos décadas desde el final de su histórica aventura vestido de rojo.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton serán los encargados de llevar el recuerdo de Schumacher a la pista con una decoración especial en sus SF-26, diseñada expresamente para la carrera de casa de Ferrari y con numerosos guiños al monoplaza con el que el heptacampeón comenzó su aventura en Maranello. Los Ferrari lucirán una decoración inspirada en el mítico F310 de 1996, el primer monoplaza que pilotó Schumacher para la Scuderia. El rojo tendrá todavía más protagonismo, mientras que aparecerán detalles en blanco y negro que evocarán aquel coche de mediados de los años noventa.

También se recuperará una tipografía retro para los números de Hamilton y Leclerc y la firma de Michael Schumacher estará presente en la cubierta del motor. Las llantas incorporarán además detalles dorados, un nuevo guiño a una época que cambió para siempre la historia reciente de Ferrari. En el morro aparecerán siete estrellas, en referencia a los siete títulos mundiales conquistados por el alemán, junto a elementos relacionados con la imagen personal que Schumacher utilizó durante su carrera.

Schumacher, leyenda de Ferrari y de la Fórmula 1

Pero el homenaje no se limitará a los monoplazas. Lewis Hamilton y Charles Leclerc competirán en Monza con unos monos especiales diseñados para recordar al piloto alemán. La indumentaria mantendrá el tradicional rojo Ferrari, pero incorporará franjas blancas en la parte delantera, los brazos y los hombros. En la espalda estarán presentes las siete estrellas que Schumacher llevaba como símbolo de sus siete campeonatos del mundo y también aparecerá su logotipo personal. Ferrari quiere ir más allá y el personal que trabaja a pie de pista también utilizará equipación especial durante el Gran Premio, convirtiendo el paddock de la escudería en un gran homenaje a el Kaiser.

Por otro lado, Ferrari exhibirá en Monza tres de los coches más representativos de Schumacher: el F310 con el que comenzó su aventura en 1996, el F2002, uno de los monoplazas más dominantes de la historia de la Fórmula 1, y el 248 F1 de 2006. El programa incluirá también vueltas conmemorativas protagonizadas por dos pilotos que conocen muy bien el legado de Schumacher en Ferrari, Rubens Barrichello y Sebastian Vettel. No es casualidad que Ferrari haya elegido Monza para organizar un homenaje de esta magnitud. Schumacher consiguió cinco victorias en el circuito italiano como piloto de Ferrari y su triunfo de 1996 tuvo un enorme significado para la escudería.

Entre 2000 y 2004, Schumacher conquistó cinco títulos mundiales consecutivos con Ferrari y se convirtió definitivamente en la gran referencia de la marca. Ahora, tres décadas después de su llegada, Hamilton y Leclerc tendrán el privilegio de pilotar esos monoplazas en homenaje a la mayor leyenda de la Fórmula 1 y de la escudería italiana.