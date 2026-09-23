Una nueva teoría sobre la muerte de Maradona cobra fuerza en el juicio

Pablo Ferrari, perito oficial y último testigo del juicio por la muerte de Maradona, abrió otra hipótesis sobre el motivo de la muerte del mejor futbolista de todos los tiempos: el covid. Este experto dejó claro que no se puede descartar que el eterno ’10’ muriera por coronavirus y que fue «error metodológico» no haberle realizado la prueba en su día.

Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 y casi seis años más tarde se sigue celebrando el juicio por la muerte del histórico futbolista argentino. El primero fue suspendido después de que se descubriera que se estaba grabando en secreto y en esta segunda causa se juzga a los cuatro médicos, dos enfermeros y un psicólogo que acompañaron a Maradona en sus últimos días y que se exponen a posibles penas de entre 8 y 25 años de prisión.

En la primera audiencia de este nuevo juicio, el fiscal Patricio Ferrari sostuvo que «todos los imputados abandonaron a su suerte a Diego Armando Maradona [1960-2020], condenándolo a la muerte», mientras que el abogado de las hijas del ’10’ llegó incluso a afirmar que Maradona «fue asesinado». Por ello, ahora se investiga en sede judicial si la muerte del histórico futbolista fue un asesinato, una negligencia médica o un desenlace que no se pudo evitar teniendo en cuenta su estado de salud y todos los problemas médicos que arrastraba desde hace años.

La nueva teoría sobre la muerte de Maradona

El perito oficial Pablo Ferrari ha abierto una nueva vía sobre la muerte de Diego Maradona, que oficialmente murió debido a un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada, ya que, según reveló la autopsia, padecía una miocardiopatía dilatada, con un corazón que pesaba más del doble de lo normal.

Ahora, el último testigo del juicio por la muerte de Maradona ha abierto la posibilidad de que Maradona muriera a causa de covid-19. «No podemos descartar que haya muerto de covid», dijo Ferrari, al señalar que fue «un error metodológico» no haberle realizado una prueba de detección del coronavirus como parte de la autopsia.

«La enfermedad del coronavirus ingresaba por las vías respiratorias y podía ser fulminante en su virulencia y matar al paciente en pocas horas», señaló Ferrari, médico forense, pediatra y perito oficial de la Justicia, sobre la muerte de un Diego Maradona que murió en plena pandemia. Además, a diferencia de otros profesionales que hablaron de una agonía de Maradona de más de 12 horas, este profesional dejó claro que «tuvo que haber sido de pocos minutos su agonía». Ferrari participó en una pericia solicitada en 2025 por la defensa del principal acusado, Leopoldo Luque.

Este perito oficial sostiene que Maradona acumuló líquido en el pulmón durante un periodo corto de tiempo, que podía ser minutos o pocas horas, y eso provocó un ahogamiento que derivó en un paro cardíaco. Esta teoría se pone encima de la mesa seis años después de la muerte de Maradona y mientras se desarrolla un juicio que comenzó el pasado mes de abril y en el que están imputados Leopoldo Duque, médico principal, además de la psiquiatra Agustina Cosachov, la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón y el médico clínico Pedro Di Spagna, todos acusados de homicidio simple con dolo.