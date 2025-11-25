Maradona, cinco años después: la mano de Dios que nos acaricia la memoria

Para los amantes y pasionarias del fútbol, el 25 de noviembre de 2020 fue una fecha que clavó un puñal en el corazón. Ese día el mundo perdió a Diego Armando Maradona y con él una de las caras que escenificó la poesía del balón. Al igual que muchos consideraban artistas a otros como Velázquez, Da Vinci o Van Gogh, el argentino fue todo un mesías en su país y allí por donde dejaba huella.

Comparte el día fatídico con otro mito como George Best y un trágico destino en el que las enfermedades fueron demasiado crueles con ambos. El norirlandés nos dejó hace dos décadas cuando tenía apenas 59 años con un hígado destrozado a causa de sus problemas con el alcohol. Maradona, en cambio, su vida fuera del fútbol estuvo marcado por sus problemas con las drogas, especialmente cuando dio positivo por cocaína en el Mundial de 1994.

Desde aquel episodio traumático donde la Federación Italiana le sancionó 15 meses, Maradona no volvió a ser el que era. Venía de ser un Mesías en Argentina y Nápoles, dejando la imagen de ver cómo dos países le animaban a la par que se enfrentaban en las semifinales de la Copa del Mundo en 1990.

Al igual que su ídolo, el ‘Diego’ estaba tuvo una vida semejante. Mientras disfrutaba de la redonda allá por donde pasaba, su coqueteo con las drogas en Italia era un secreto a voces. Una adicción que provocó una muerte lenta mientras Maradona se lamentaba de no haber estado a la altura del peso de su nombre y linaje: «¿Sabes qué jugador hubiera sido yo si no hubiera tomado cocaína? ¡Qué jugador nos perdimos!», exclamó el Maradona más nostálgico.

Un paro cardíaco arrebató al mundo al hombre que hizo saber que todo en esta vida se puede corromper, destruir y ensuciar. Su única ley intangible que llevó hasta el final fue su amor por una cosa…»la pelota no se mancha». Un discurso que le sirvió para dejar momentos grabados en piedra como su gol ante Inglaterra, la mano de Dios, su mítico calentamiento ante Alemania, su doblete con el Nápoles y su paso por España en equipos como Barcelona y Sevilla.

Maradona, una muerte trágica cargada de incógnitas

Cinco años después de su muerte, las causas siguen estando envueltas en una batalla judicial entre la familia y los médicos que le atendieron cuando estaba en su momento más crítico. Ni los juicios ni los expedientes médicos ni los conflictos familiares se han terminado de resolver.

A principios de noviembre de 2020 ya se encontraba en muy mal estado. Maradona había sido intervenido quirúrgicamente de un hematoma subdural en la cabeza y que, a pesar de que no fue la razón de su fallecimiento, pudo haberse evitado con una atención médica adecuada. Una denuncia que hace que siete personas que pertenecían al cuerpo médico de Diego se enfrenten a varios delitos con pena de prisión de hasta 25 años. De hecho, el Tribunal fijó el nuevo juicio en marzo de 2026 para continuar con las alegaciones.

También está la disputa entre su entorno, que abrió dos bandos que reclaman los beneficios de su marca. Por un lado sus cinco hermanas y, por otro, sus cinco hijos legítimos. Un juicio por tener sus derechos y todo lo que ello conlleva. Un rompecabezas que sigue sacudiendo al mundo y la sensación de que Maradona nunca se fue de la memoria de muchos.