Ahora sí: desvelan cómo murió realmente Maradona

En Argentina siguen expectantes el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que es prácticamente una cuestión de estado en el citado país. Los resultados de la autopsia del futbolista argentino, que se hicieron públicos por primera vez este jueves en medio del proceso juficial contra siete médicos y enfermeras que lo trataron antes de su muerte en 2020, confirman que soportó hasta 12 horas de agonía antes de fallecer, mientras se acumulaban fluidos en su abdomen y pulmones.

Se determinó que la causa de la muerte fue un edema pulmonar agudo con insuficiencia cardiaca y miocardiopatía dilatada, según informaron los medios locales sobre el juicio, en el que declararon dos forenses. La muerte de Maradona no fue súbita ni inesperada, según declaró ante el tribunal el forense Carlos Mauricio Cassinelli, citado por el diario La Nación. Su corazón pesaba el doble que uno normal. En sus órganos se habían acumulado 4,5 litros de agua. La retención de agua en los órganos había comenzado varios días antes. Según explicó Cassinelli, no era un paciente que debiera haber sido tratado en casa.

Más de cuatro años después de la muerte de Maradona, el martes comenzó el juicio contra siete médicos y enfermeras que lo trataron. La fiscalía ha acusado de homicidio involuntario al médico personal de Maradona, Leopoldo Luque, y a su psiquiatra, Agustina Cosachov, junto con un psicólogo, otro médico, el coordinador médico de la compañía de seguros médicos y dos enfermeras. Todos los acusados niegan los cargos. Si son declarados culpables, se enfrentan a penas de prisión de hasta 25 años.

El inicio del juicio se ha aplazado dos veces porque aún quedaban pendientes varias cuestiones jurídicas. Ahora se espera que el proceso dure al menos hasta mediados de julio, con un total de 192 testigos citados. El juicio contra otra enfermera se ha separado del proceso principal; esta acusada tendrá que responder ante un jurado en el segundo semestre del año. Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, en un complejo residencial privado al norte de Buenos Aires. Había sido operado del cerebro unas semanas antes. Los investigadores afirman que se cometieron graves errores en la atención domiciliaria del ganador del Mundial de 1986, cuya salud estaba gravemente comprometida.

El hijo de Maradona habla

Diego Armando Maradona Sinagra, el único hijo varón de Diego Armando Maradona habló muy claro sobre el juicio en Argentina relacionado con la muerte de su padre, y lo hizo desde nuestro país, concretamente acudiendo como invitado a El Chiringuito, dirigido y presentado por Josep Pedrerol. El que fuera entrenador del UD Ibarra en el grupo XII de la Tercera RFEF al comienzo de esta temporada expresó su preocupación por el proceso judicial y todo lo que envuelve a la turbia muerte de Maradona, su padre: «Estoy siguiendo el juicio por la muerte de mi padre, y es un momento muy complicado para todos nosotros. Se avecinan tiempos difíciles, pero estamos preparados».

«Lo que más me duele de este juicio es que lo mataron. Así de claro. No lo atendieron bien y no hicieron nada para salvarlo», añade Diego Maradona Jr, que vuelve a hablar muy mal del equipo médico que trató a su padre en sus últimos días con vida y deja caer que la muerte de Maradona podría haber respondido a intereses económicos: «Después de tantos años de negocios y de que esta gente le robara dinero, a mi padre le servía más muerto que vivo. ¿Por qué? No lo sé…». Y va más allá, lamentando que la negligencia médica fue determinante: «Si lo hubiesen atendido bien, hoy podría estar aquí sentado. No puedo aceptar lo que los médicos no hicieron. Estoy seguro de que vamos a demostrar que hubo negligencia».