El Diego Armando Maradona cerrará sus puertas para siempre. Uno de los estadios más míticos de la historia del fútbol se despedirá para siempre en 2032. Así lo ha anunciado el Nápoles en un comunicado. El verano de 2032 será muy importante en Italia, puesto que son sede de la Eurocopa junto a Turquía, y el club quiere tener un estadio a la altura del gran evento que se va a organizar en el país.

Mediante un comunicado, el Nápoles informó que «el estadio Maradona no era adecuado para albergar la Eurocopa 2032». Inaugurado el 6 de diciembre de 1959, el Diego Armando Maradona, antes conocido como San Paolo, es uno de los estadios más antiguos de Italia pero sobre todo, junto a San Siro, uno de los más conocidos y visitados de la Serie A.

Con el fin de tener un estadio más moderno para la Eurocopa de 2032, el Nápoles tirará abajo el Maradona para crear uno nuevo en otra zona de la ciudad. El actual campo no cumple con los requisitos exigidos por la UEFA para albergar un partido del Europeo: «La SSCN opinó que el estadio Maradona no era adecuado para albergar la Eurocopa 2032».

«Tras dos años de estudio por parte de los expertos técnicos del club, el estadio Maradona se consideró incompatible con el proyecto. Las intervenciones propuestas por el municipio, que eran insatisfactorias en términos de sostenibilidad financiera, tampoco permitirían que el estadio alcanzara los estándares exigidos a una instalación moderna», agrega el comunicado.

En última instancia, la entidad afirma que «el Nápoles pretende invertir sus propios recursos en la construcción de un nuevo estadio, capaz de albergar la Eurocopa 2032. Para ello, el club ha identificado una zona desfavorecida de la ciudad, donde la construcción de un nuevo estadio contribuiría significativamente, y sin coste para la comunidad, al plan de regeneración urbana de la ciudad». Por tanto, el 2032 será el último año de vida del Diego Armando Maradona.

Comunicado completo del Nápoles

La reunión celebrada entre la UEFA, la FIGC, el Municipio y la SSCN, representada por el abogado Arturo Testa, fue provisional y no se llegó a ninguna decisión. La UEFA anunció los estrictos requisitos para albergar los partidos de la Eurocopa 2032, destacando la necesaria armonía entre el club y el Municipio para el éxito del proyecto. La SSCN opinó que el estadio Maradona no era adecuado para albergar la Eurocopa 2032. La UEFA y la FIGC no aprobaron el proyecto del Municipio, según informaron algunos medios de comunicación. Tras dos años de estudio por parte de los expertos técnicos del club, el estadio Maradona se consideró incompatible con el proyecto. Las intervenciones propuestas por el Municipio, que eran insatisfactorias en términos de sostenibilidad financiera, tampoco permitirían que el estadio alcanzara los estándares exigidos a una instalación moderna. El Nápoles pretende invertir sus propios recursos en la construcción de un nuevo estadio, capaz de albergar la Eurocopa 2032. Para ello, el club ha identificado una zona desfavorecida de la ciudad, donde la construcción de un nuevo estadio contribuiría significativamente, y sin coste para la comunidad, al plan de regeneración urbana de la ciudad.