Las zapatillas para el frío y el aguanieve que se llevarán este invierno: el modelo perfecto para combinar con abrigos, sudaderas y chaquetas

Con la llegada del invierno, renovar algunas prendas y accesorios del armario permite afrontar los días fríos con mayor comodidad y, al mismo tiempo, mantener un estilo cuidado. Entre los imprescindibles de la temporada están las zapatillas para el frío, especialmente aquellos modelos que combinan diseño, protección y confort.

Ya no es necesario elegir entre unas zapatillas bonitas y un calzado preparado para el frío: las nuevas propuestas incorporan materiales resistentes, suelas con buen agarre y tecnologías pensadas para caminar durante horas. Desde diseños urbanos hasta siluetas inspiradas en el senderismo, existen opciones capaces de adaptarse a diferentes estilos y necesidades.

Cómo son las zapatillas para el frío que se llevarán en invierno

Tener en el armario unas buenas zapatillas para el frío, cómodas y abrigadas resulta especialmente práctico durante el invierno, cuando la lluvia, la humedad y las bajas temperaturas pueden complicar los desplazamientos cotidianos.

Lepa & Srećna explica que las zapatillas de invierno modernas utilizan membranas impermeables, cuero resistente y suelas más gruesas para que los modelos sean adecuados para las heladas, la lluvia y la nieve. Por eso, además de fijarse en el diseño, conviene prestar atención a materiales, amortiguación, suela y protección frente al agua.

Entre los modelos que destacan para construir looks invernales aparecen las Adidas Winterhill SPZL F.C, New Balance 2002R Gore-Tex, Nike Zoom Vomero Roam, New Balance Rainier y las Nike Air Max 95 Gore. Cada una aporta una personalidad diferente: algunas apuestan por la estética retro, otras por la inspiración outdoor y varias incorporan tecnologías o materiales destinados a mejorar el rendimiento en condiciones húmedas. El resultado son zapatillas que permiten vestir con estilo sin renunciar a la comodidad.

Adidas Winterhill SPZL F.C

Las Adidas Winterhill SPZL F.C combinan una estética inspirada en las clásicas siluetas terrace con un aspecto más robusto, apropiado para los meses fríos. La marca destaca su diseño de inspiración clásica y su construcción pensada para ofrecer comodidad y agarre.

Características principales:

Diseño inspirado en las clásicas zapatillas terrace.

Parte superior confeccionada en cuero y textil.

Forro y plantilla de material textil.

Ajuste de corte regular.

Forro suave para mayor comodidad.

Suela de goma resistente que aporta buen agarre.

Estética retro fácil de combinar con prendas casuales.

New balance 2002R Gore-Tex

Las New balance 2002R Gore-Tex son una alternativa especialmente interesante para quienes buscan combinar una silueta retro con protección para los días húmedos. La familia 2002R apuesta por una estética inspirada en las zapatillas de running de los años 2000 y tecnologías de amortiguación como ACTEVA LITE, N-ergy y ABZORB SBS.

Características principales:

Membrana Gore-Tex para una mayor protección frente a la humedad.

Diseño retro inspirado en el running de los años 2000.

Construcción con gamuza y malla.

Mediasuela ACTEVA LITE.

Amortiguación N-ergy.

Tecnología Stability Web para aportar soporte al arco.

ABZORB SBS en el talón para estabilidad y comodidad.

Nike zoom vomero roam: zapatillas para el frío

Las Nike zoom vomero roam están diseñadas específicamente para afrontar las condiciones húmedas de la ciudad durante el invierno. Nike incorpora materiales resistentes, protección contra el barro y elementos pensados para proporcionar comodidad durante todo el día.

Características principales:

Capas de tela y gamuza o malla, según la versión.

Acabado repelente al agua.

Protección antilodo de goma.

Unidades Air Zoom para amortiguación.

Suela HART, diseñada para ofrecer durabilidad y flexibilidad.

Entresuela de espuma.

Detalles reflectantes.

Cordón elástico con gancho para mantenerlo en su sitio.

New Balance Rainier

Las New Balance Rainier toman como referencia el calzado de montaña y lo llevan a un contexto urbano. Su estética de inspiración outdoor resulta especialmente apropiada para combinar con prendas de invierno como parkas, abrigos acolchados, pantalones cargo o denim.

Características principales:

Inspiración en las botas clásicas de senderismo.

Diseño robusto y preparado para el invierno.

Suela con dibujo pensado para proporcionar tracción.

Construcción que aporta mayor protección que una zapatilla urbana convencional.

Estética outdoor que se adapta a looks casuales.

Buena alternativa para quienes prefieren una silueta más cercana a una bota sin renunciar al formato de zapatilla.

Nike air max 95 gore-tex

Las Nike air max 95 gore-tex combinan uno de los diseños más reconocibles de Nike con una construcción pensada para condiciones húmedas. La Air Max 95 se caracteriza por su diseño inspirado en la anatomía humana y por incorporar amortiguación Air, mientras que las versiones Gore-Tex añaden protección frente a la humedad.

Características principales:

Membrana Gore-Tex para ayudar a mantener los pies secos.

Diseño icónico inspirado en la anatomía humana.

Capas superpuestas en la parte superior.

Elementos de malla para favorecer la transpirabilidad.

Amortiguación Air.

Suela de goma con tracción.

Estética deportiva y urbana muy reconocible.

Consejos para elegir zapatillas para el frío

Comprueba que la zapatilla tenga suficiente espacio para utilizar calcetines de invierno sin que el pie quede demasiado comprimido.

Elige la amortiguación según el uso: para caminar durante muchas horas, el confort debe ser una prioridad.