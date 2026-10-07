El equipo de ‘Aquí se hace’ se rinde ante Patricia Cerezo al presentar su tercera temporada: «Nunca da problemas»

Patricia Cerezo se encuentra viviendo uno de sus mejores momentos profesionales. Convertida en uno de los rostros habituales de la pequeña pantalla actual, la periodista continúa afianzando su carrera televisiva y sumando nuevos proyectos a su currículum. Entre todos ellos, tal vez Aquí se hace, el programa en el que ha debutado como presentadora hace justo un año, sea uno de los más especiales para ella. Y es que se trata de un formato emitido por Telemadrid que descubre el origen y el proceso de elaboración de numerosos productos alimenticios e industriales de la Comunidad de Madrid.

En tan solo unos días, el programa estrena su tercera temporada y COOL ha podido acudir a la presentación de las nuevas entregas, la cual ha tenido lugar en el Hotel Barceló Emperatriz de Madrid. Allí, la presentadora, acompañada por Román Camblor, director general de Antena de Telemadrid, y Marta Manzano, CEO de Tesseo Producciones, ha desvelado algunas de las claves de la nueva entrega, que arrancará este sábado, 10 de octubre, a las 21:30 horas. Pero no solo eso, y es que también se ha sincerado como nunca sobre lo a gusto que ha trabajado con todo el equipo y el aprendizaje tan grande que se lleva a casa cuando termina cada grabación.

«Estoy feliz y orgullosa porque es mi primera rueda de prensa presentando un programa que lidero. […] Cuando me llamaron para ofrecerme esta oportunidad, para mí fue todo un reto, un regalo. Y más tarde también fue una gran sorpresa la respuesta que tuvo el programa. Tuvo muchísimo éxito de audiencia», comenzaba a decir. Añadía que lo más bonito es que la gente le parara por la calle para preguntarle por las curiosidades que cuenta el propio programa y que, al final, eso es lo más gratificante de todo.

Adelantando un poco el contenido que se podrá ver en la tercera temporada del programa, Patricia aseguraba que interactuaban más con los habitantes de las localidades que han visitado y que, gracias a ello, también guarda muchas anécdotas especiales. Pero sin duda, lo más emotivo de la rueda de prensa ha sucedido cuando tanto Román Camblor como Marta Manzano se han deshecho en halagos hacia el trabajo de Patricia Cerezo como presentadora.

«Patricia ha sido para nosotros uno de los grandes descubrimientos televisivos de los últimos años. Cada vez tiene más conexión con el público y luego siempre está a favor de obra. Ante cualquier problema, siempre da una solución y nunca problemas ni ninguna queja, que es de agradecer», señalaba Camblor.

Por su parte, Marta Manzano añadía que Patricia Cerezo había sido desde el principio, «la guinda del pastel». «Es una trabajadora nata. Lo único que hace es enriquecer lo que tú le das. Tú crees que ya le has dado prácticamente todo y ella lo que hace con el contenido que tú le das es enriquecerlo. Ha sabido entrar en contexto, contar la historia y visibilizar la parte social de las localizaciones y el desarrollo de los municipios que hemos ido visitando», expresaba.

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Tras estas emotivas palabras, la presentadora no ha podido evitar dar las gracias, visiblemente emocionada. «Estoy muy feliz, muy orgullosa y muy agradecida por la confianza que ha depositado en mí todo el equipo. […] Es verdad que soy muy trabajadora. Soy la típica empollona que se lo curra mucho, pero es que me lo han puesto muy fácil. Yo solo espero que haya larga vida para Aquí se hace», concluía.