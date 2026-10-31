Sara Carbonero (42 años), sobre su maternidad: «No tengo hijas, que es una pena. Yo tenía muchas ganas de una niña por compartir con ella este universo»

Sara Carbonero atraviesa una etapa personal y profesional marcada por los cambios, los nuevos proyectos y los recuerdos difíciles.

La periodista ha hablado de sus hijos, Martín y Lucas, y de una ilusión que no ha podido cumplir: tener una niña con la que compartir su pasión por la moda. También ha recordado los episodios de machismo que sufrió durante el Mundial de Sudáfrica y el duro golpe que supuso la muerte de su madre, Goyi Arévalo, el pasado mes de abril.

Durante años, Sara Carbonero ha sido uno de los rostros más reconocibles del periodismo deportivo en España. Sin embargo, con el paso del tiempo, su trayectoria ha ido incorporando nuevas facetas. La comunicadora ha encontrado en el mundo empresarial una vía para desarrollar otra de sus grandes pasiones: la moda. Junto a su amiga y compañera Isabel Jiménez, está al frente de Slowlove, una firma que nació hace 11 años y que atraviesa su mejor momento.

La marca acaba de inaugurar una nueva tienda en el Centro Comercial Saler de Valencia, que se convierte en su noveno establecimiento. Una noticia especialmente significativa para sus fundadoras, que conocen bien las dificultades que implica sacar adelante un proyecto empresarial en un mercado tan competitivo.

En una entrevista concedida a El País, Carbonero ha repasado este recorrido y también ha abierto una pequeña ventana a su intimidad, hablando de su maternidad y de algunos de los episodios que han marcado su vida.

Una ilusión que no ha podido cumplir

Entre las confesiones más personales de la periodista destaca una relacionada con sus dos hijos, Martín, de 14 años, y Lucas, de 10, fruto de su relación con Iker Casillas. Aunque siempre ha procurado mantener a los menores alejados de la exposición pública, esta vez ha compartido un deseo que sigue teniendo un significado especial para ella: le habría gustado ser madre de una niña.

«No tengo hijas, que es una pena. Tenía muchas ganas de una niña, por compartir con ella este universo, mi ropa, mis cosas», ha explicado durante la conversación. Sus palabras llegaron al recordar una de las prendas más conocidas de su armario: el vestido rojo que lució tras la victoria de la selección española en el Mundial de Sudáfrica de 2010 y que terminó convirtiéndose en una imagen viral.

Aquel vestido, perteneciente a una firma económica, forma parte de los recuerdos que conserva con especial cariño. De hecho, Carbonero ha explicado que lo guarda cuidadosamente en un portatrajes junto a otras prendas que tienen un valor sentimental para ella.

Sus hijos, sin embargo, parecen tener otras prioridades. El fútbol ocupa un lugar destacado en sus vidas, hasta el punto de que ambos juegan como porteros en el Real Madrid. Martín y Lucas llevan cinco y seis años, respectivamente, practicando esta posición, una circunstancia que su madre vive con bastante sufrimiento.

Una madre muy entregada

Sara Carbonero conoce bien la presión que soportan los guardametas. Durante su relación con Iker Casillas, pudo comprobar de primera mano la exigencia que acompaña a una posición en la que un solo error puede eclipsar el trabajo realizado durante todo un encuentro.

«La portería es la posición más ingrata del mundo», ha señalado. La periodista ha explicado que un portero puede completar un partido extraordinario, pero, si encaja un gol en el último momento, es probable que buena parte de la atención se centre precisamente en ese fallo.

Una experiencia que ahora revive desde otra perspectiva, la de madre. «Con mis niños, lo sufro. Reconozco que lo sufro mucho», ha admitido. Aunque no ha querido profundizar demasiado en la vida privada de Martín y Lucas, sí ha dejado claro que verlos competir desde la grada no siempre resulta sencillo.

Los ataques que ha sufrido

La entrevista también ha servido para recuperar uno de los episodios más polémicos de su trayectoria profesional. Durante el Mundial de Sudáfrica de 2010, la periodista tuvo que soportar comentarios y acusaciones que cuestionaban su trabajo y la responsabilizaban, de alguna manera, de los errores deportivos de la selección española.

Uno de los episodios que más recuerda fue la publicación de una portada de The Times que sugería que su presencia podía distraer a Iker Casillas y afectar a su rendimiento sobre el terreno de juego. Carbonero considera que aquel tratamiento mediático fue un ejemplo de machismo difícil de justificar.

«He vivido un machismo desmedido. Lo que yo viví en el Mundial de Sudáfrica no se lo deseo a nadie», ha afirmado. La periodista recuerda especialmente las insinuaciones que se hicieron sobre su presencia junto al campo mientras realizaba su trabajo, incluso en unas condiciones meteorológicas muy complicadas.

El dolor por la muerte de su madre

La conversación ha abordado igualmente los problemas de salud que Sara Carbonero ha tenido que afrontar en los últimos años. La periodista ha reconocido en otras ocasiones la dureza de su lucha contra el cáncer y las consecuencias que este proceso ha tenido en su vida.

A esa experiencia se ha sumado uno de los golpes más dolorosos que podía recibir: la muerte de su madre, Goyi Arévalo, el pasado mes de abril. Su fallecimiento ha supuesto un impacto especialmente difícil de asumir porque ambas compartían la misma enfermedad.

«Mi madre falleció por el mismo tipo de cáncer que el mío», ha confesado. Una realidad que añade una dimensión todavía más dolorosa a su propia experiencia y que explica parte de la incertidumbre con la que afronta el futuro.