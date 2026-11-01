Así ha celebrado la princesa Leonor su 21 cumpleaños: un discreto almuerzo familiar con la presencia de la Reina Sofía y Paloma Rocasolano

La princesa Leonor ha cumplido 21 años este 31 de octubre y lo ha celebrado lejos de los focos, en la intimidad de su familia. La heredera al trono ha vivido una jornada muy diferente a la de otras ocasiones y es que ha estado marcada por la discreción y un contexto especialmente delicado para nuestro país. Su cumpleaños ha coincidido con el último día de luto oficial decretado tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), que ha dejado 69 víctimas mortales.

Según ha trascendido, la celebración ha tenido lugar en la Zarzuela, donde la princesa habría disfrutado de un almuerzo familiar junto a sus padres, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia, además de su hermana, la infanta Sofía. Una reunión que habría contado también con dos presencias muy especiales: las de sus abuelas, la reina Sofía y Paloma Rocasolano. De esta manera, tres generaciones de la familia se habrían reunido alrededor de la mesa para acompañar a Leonor en una fecha señalada.

La información fue ofrecida por el programa D’Corazón, que desveló algunos detalles de este encuentro privado. La presencia de las dos abuelas añade un matiz especial a la celebración, especialmente en el caso de Paloma Rocasolano, que mantiene un perfil discreto y alejado de los compromisos institucionales de la Familia Real. No obstante, la composición exacta del almuerzo no ha sido confirmada oficialmente por la Casa del Rey.

La infanta Sofía también habría querido estar al lado de su hermana en este día. La hija menor de los Reyes se encuentra cursando sus estudios universitarios en París, por lo que este cumpleaños ha supuesto una oportunidad para reunirse de nuevo con su familia y compartir el puente en Madrid. La relación entre ambas hermanas siempre ha sido uno de los aspectos más comentados de la vida privada de la Familia Real, y su reencuentro en una fecha tan señalada cobra especial significado.

Este cumpleaños llega, además, en una etapa de importantes cambios para la princesa. Después de completar sus tres años de formación militar, Leonor ha comenzado una nueva etapa académica en la Universidad Carlos III de Madrid, donde estudia Ciencias Políticas. Una formación que compagina con sus responsabilidades como heredera de la Corona y con una presencia cada vez más destacada en la agenda institucional.

De hecho, durante las últimas semanas, la princesa ha tenido varias citas importantes, entre ellas los Premios Princesa de Asturias, en los que ha vuelto a asumir un papel protagonista. Los 21 años de la princesa Leonor llegan así en un momento de transición: continúa avanzando en su preparación para el futuro, mientras empieza a consolidar una agenda propia y a ganar presencia en los actos oficiales.

Sin embargo, como es habitual, en esta ocasión no ha habido grandes celebraciones públicas ni imágenes oficiales de su cumpleaños. La coincidencia con el luto nacional ha marcado una jornada que la heredera ha pasado en familia y con la discreción que suele caracterizar estas fechas en la Zarzuela.