Leonor se salta su propio guion en las audiencias de los Premios Princesa de Asturias: traje coral e ‘it-bag’ de lujo

La princesa Leonor ha vuelto a demostrar que su estilo evoluciona al mismo ritmo que sus responsabilidades institucionales. La heredera al trono ha sorprendido este viernes, 23 de octubre, durante las tradicionales audiencias de los Premios Princesa de Asturias 2026 en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, con un conjunto de sastrería en un vibrante tono coral que se aleja de los colores más sobrios a los que suele recurrir. Una apuesta por la moda española que confirma que la hija mayor de los Reyes Felipe VI y Letizia está cada vez más dispuesta a experimentar con tonalidades menos convencionales, sin renunciar a la elegancia y la formalidad que requiere una cita de estas características.

La elección cromática ha sido una de las grandes protagonistas de su estilismo. Aunque Leonor suele decantarse por el azul marino, el negro o el blanco para sus compromisos oficiales, en esta ocasión ha apostado por un color mucho más llamativo que aporta luminosidad y personalidad a su imagen. El coral, una tonalidad que combina matices anaranjados y rosados, no siempre resulta fácil de llevar, pero la princesa ha demostrado que puede convertirse en un gran aliado cuando se elige el tono adecuado. «Son tonalidades que no favorecen a muchas mujeres, pero a ella sí», podría resumirse la impresión que deja esta apuesta cromática, que se desmarca de sus elecciones más habituales y pone el foco en su evolución estilística.

Para esta importante mañana en Asturias, Leonor ha elegido un traje de tres piezas de la firma española Mirto, una marca que ya forma parte de su armario y que también ha vestido en otras ocasiones a sus padres. La elección mantiene la estructura clásica de la sastrería, pero el color transforma por completo el resultado, alejándolo de la imagen más discreta que la heredera había proyectado en anteriores ediciones de los premios.

La heredera ha participado junto a su hermana, la infanta Sofía, en la primera audiencia de la mañana, celebrada con los galardonados con los Premios Fin de Grado 2025 de la Universidad de Oviedo. Posteriormente, se han incorporado los Reyes Felipe VI y Letizia para recibir a los distinguidos con las Medallas de Asturias y los títulos de Hijos Predilectos e Hijos Adoptivos de 2026. La novedad de esta edición reside en que Leonor ha asumido por primera vez en solitario la audiencia con los galardonados de los Premios Princesa de Asturias, un paso más en su preparación para el futuro papel institucional que le corresponde. La ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar esta tarde en el Teatro Campoamor de Oviedo, uno de los actos centrales de la agenda de la Familia Real en el Principado.