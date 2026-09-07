Las reformas de la Universidad Carlos III para recibir a Leonor: «Sillas nuevas, cristales opacos y máquinas expendedoras más modernas»

La cuenta atrás ha llegado a su fin. Este lunes, 7 de septiembre, la princesa Leonor ha comenzado una nueva etapa en su formación académica como alumna de la Universidad Carlos III de Madrid, concretamente en el campus de Getafe. Como era de esperar, su llegada ha generado una enorme expectación desde primera hora de la mañana y numerosas personas se han congregado en los alrededores del centro universitario para no perderse la entrada de la heredera al trono en el que será su escenario académico durante los próximos cuatro años.

COOL ha estado presente para ser testigo de este momento histórico y seguir de cerca los primeros pasos de la princesa en el campus. Pero, más allá de captar sus primeras imágenes como universitaria, lo cierto es que también ha podido comprobar de primera mano las numerosas reformas y mejoras a las que se ha sometido la facultad durante los meses de verano con el objetivo de recibir de la mejor de las maneras a la primogénita de Sus Majestades los Reyes.

Tal y como nos ha explicado una alumna de la universidad, uno de los cambios llamativos se encuentra en las propias aulas. Al parecer, las sillas que utilizaban los estudiantes hasta ahora eran bastante inestables y habían llegado incluso a provocar alguna que otra caída. Una situación que, según asegura, ya había generado comentarios entre los alumnos tras conocer la llegada de la princesa Leonor. «Las sillas de clase que teníamos eran muy malas. De hecho, el año pasado, se cayeron como cuatro personas. Y lo hablábamos ya el año pasado, que cuando viniese Leonor, a ver qué hacían. Y las han cambiado», relataba la joven.

Por otro lado, la estudiante señalaba que también se habían colocado numerosos carteles nuevos en varios puntos del campus, así como otros habían sido renovados por completo. Lo mismo ha ocurrido con los bancos situados en los pasillos, que se encontraban bastante deteriorados y que este curso han sido sustituidos por otros muchos más modernos. A estas mejoras se suma también la renovación de las máquinas expendedoras. «Las han cambiado porque había algunas que no funcionaban», explicaba.

Por último, también desvelaba a los micrófonos de COOL otra de las reformas que más ha llamado su atención de cara al nuevo curso: la renovación completa de la entrada trasera del campus. Según explicaba, se trataba de una zona que llevaba tiempo mostrando signos evidentes de deterioro, tanto en el acceso como en el suelo. «Estaba bastante vieja y el pavimento igual. Lo han reformado porque estaba muy mal», concluía. Pero esto no ha sido todo. Y es que otro de los cambios más llamativos han sido los cristales de las puertas de las clases. Anteriormente, eran transparentes y se podía ver el interior, pero ahora los han cambiado por otros más opacos que impiden ver las aulas por dentro.

De esta manera, queda más que claro que la Universidad Carlos III de Madrid ha afrontado importantes cambios durante los últimos meses. Un lavado de cara que llega, precisamente, en el curso en el que la heredera al trono comienza su etapa universitaria en el campus de Getafe y que, inevitablemente, ha despertado todo tipo de comentarios entre el alumnado.