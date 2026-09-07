Las primeras imágenes de la princesa Leonor en la universidad: así ha sido su entrada en la Carlos III

Este lunes, 7 de septiembre, la princesa Leonor ha dado sus primeros pasos en la Universidad Carlos III de Madrid. Hasta allí se ha desplazado COOL para ser testigo de esta nueva etapa en la vida de la heredera al trono, quien, como no podía ser de otra manera, comienza sus estudios universitarios rodeada de gran expectación.

Las primeras imágenes de Leonor en la universidad muestran a una joven que afronta con ilusión este nuevo reto académico y que, por unos días, cambia los escenarios institucionales por las aulas y la vida universitaria. En ellas, aparece visiblemente sonriente, ilusionada y haciendo gala del trato de cercanía que siempre ha actuado delante de las cámaras. Un gesto que deja entrever que intentará ser una más entre todos sus compañeros.

(Artículo en proceso….)