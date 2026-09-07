Leonor lleva en su primer día de universidad el mismo reloj de Decathlon que era obligatorio en la Academia Militar

La princesa Leonor ha comenzado una nueva etapa y, con ella, también llegan nuevas imágenes de la heredera al trono fuera del entorno militar. En su primer día de universidad, la hija de los reyes Felipe VI y Letizia ha apostado por un estilismo sencillo, práctico y perfectamente acorde con la ocasión. Sin embargo, entre los básicos de su look hay dos accesorios que han conseguido captar especialmente nuestra atención: su bolso de la firma española Mas1 y un viejo conocido que vuelve a aparecer en su muñeca: el reloj negro de Decathlon que llevó durante su formación en la Academia Militar.

Aunque el conjunto escogido por Leonor destaca por su discreción, el bolso se convierte en uno de los grandes protagonistas. La princesa ha elegido un modelo shopper de Mas1, una firma española que apuesta por diseños funcionales y versátiles, ideales para el día a día. El formato resulta especialmente práctico para una jornada universitaria, ya que permite llevar cómodamente todo lo necesario para afrontar las horas de clase.

Pero, si hay un accesorio que guarda una historia detrás, ese es el reloj. Leonor ha vuelto a confiar en el mismo reloj digital negro de Decathlon que se convirtió en uno de los detalles más comentados de su llegada a la Academia Militar de Zaragoza. Allí, el reloj no era simplemente una cuestión de estilo: formaba parte de los accesorios obligatorios que debían llevar los cadetes.

El modelo escogido por la princesa pertenece a la gama W500S de Decathlon, un reloj pensado para la práctica deportiva y caracterizado por su diseño sencillo y funcional. Entre sus prestaciones se encuentran la retroiluminación, la alarma y el cronómetro, características especialmente útiles durante el entrenamiento militar. Además, una de las condiciones para los relojes utilizados en la Academia era que fueran discretos y no incorporasen GPS. Y este modelo cuesta tan sólo 19,99€.

Ahora, lejos del uniforme militar y en un contexto completamente diferente, Leonor demuestra que aquel accesorio sigue formando parte de su día a día. Su presencia en su primer día de universidad puede interpretarse como un pequeño vínculo con una etapa fundamental de su formación, en la que comenzó a asumir de manera más visible las responsabilidades asociadas a su futuro como reina.

Y hay otro detalle que hizo especialmente llamativa aquella elección: Leonor llegó a llevar el reloj en la muñeca derecha, una forma de llevarlo que también se ha asociado a su padre, el rey Felipe VI, y a su abuelo, don Juan Carlos. Un gesto discreto que, más allá de las tendencias, adquirió entonces un cierto componente simbólico.

Hoy, combinado con un look universitario mucho más relajado y con un shopper de una firma española como Mas1, el reloj adquiere una nueva lectura. Es la prueba de que algunos accesorios permanecen incluso cuando cambia por completo el escenario. Entre el bolso práctico y de sello español y ese reloj de Decathlon que ya forma parte de su historia reciente, Leonor vuelve a demostrar que, en sus apariciones más cotidianas, los pequeños detalles también pueden contar mucho.