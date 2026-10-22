Los looks de Letizia, Leonor y Sofía en Oviedo: estreno de la princesa, joyas compartidas y un vestido de volantes

La víspera de la gran ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 ha vuelto a reunir a la Familia Real española en una de las citas culturales más destacadas del otoño. Los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, han presidido el XXXIV Concierto Premios Princesa de Asturias en el Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo. Una velada que, como cada año, sirve de antesala a la entrega de los galardones y que ha vuelto a situar a la capital asturiana en el centro de todas las miradas. Además del significado cultural de la cita, la presencia de las cuatro figuras de la Familia Real ha despertado una especial expectación por sus estilismos, con la Reina Letizia y sus hijas convertidas en protagonistas de una noche en la que la elegancia y la música han compartido escenario.

Para esta ocasión, la Reina Letizia ha apostado por un mono negro de Elie Saab para H&M, una elección sobria que ha combinado con un chal verde botella, aportando un toque de color a un conjunto marcado por las tonalidades oscuras. La esposa de Felipe VI ha vuelto a demostrar cómo los complementos pueden transformar un estilismo aparentemente sencillo, en una noche en la que la discreción ha sido el hilo conductor de los looks femeninos de la Familia Real. El negro, una de las opciones recurrentes en los actos nocturnos de carácter institucional, ha servido de punto de partida para una propuesta elegante y acorde con la solemnidad del concierto, en la que el chal ha introducido un matiz cromático sin restar protagonismo al conjunto.

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Junto a ella, la princesa Leonor ha estrenado un traje negro de dos piezas, reafirmando su predilección por los conjuntos de chaqueta y pantalón, una fórmula que ha incorporado a su armario en diferentes versiones y colores. La heredera al trono ha elegido una chaqueta con cinturón que marca la silueta y un pantalón palazzo de tejido satinado, una combinación que equilibra la estructura de la parte superior con la caída fluida de la parte inferior. Sin embargo, han sido los accesorios los que han aportado personalidad a la propuesta. La Princesa de Asturias ha lucido unos pendientes de aro plateados con brillantes que pertenecen al joyero de la Reina Letizia y que su madre estrenó públicamente en 2023, durante la inauguración de la Galería de las Colecciones Reales de Madrid.

Leonor ha completado el conjunto con una llamativa pulsera plateada, ancha, rígida y con relieves irregulares, que destacaba sobre la manga de la chaqueta. También ha incorporado un ear cuff plateado en el cartílago de una de sus orejas y ha vuelto a lucir el colgante en forma de corazón diseñado por Elsa Peretti para Tiffany & Co., una joya que recibió durante su visita a Sant Martí Vell en 2025, en el marco de las actividades vinculadas a los Premios de la Fundación Princesa de Girona. De esta manera, la heredera ha combinado piezas de su colección personal con otras procedentes del joyero de su madre, en un estilismo de estreno que mantiene una línea clásica, pero introduce detalles más actuales a través de las joyas.

Por su parte, la infanta Sofía ha escogido un vestido azul marino de la firma Miphai, una de las marcas habituales en su vestidor. Se trata del modelo Alma, un diseño de lino con escote cuadrado, tirantes anchos y cuerpo ajustado hasta la cintura, a partir de la cual se despliega una falda con vuelo y tres grandes volantes que cae hasta los tobillos. Una silueta femenina y de aire romántico que contrasta con la estructura del traje de su hermana y que demuestra cómo las dos jóvenes han interpretado de manera diferente el código de elegancia de la noche.

El calzado ha sido uno de los detalles más destacados de la propuesta de Sofía. La Infanta ha elegido unas sandalias destalonadas de charol azul oscuro con un tacón sensato, una opción más elevada de lo que acostumbra a llevar y que recuerda a los zapatos que suele elegir la Reina Letizia. En el apartado de joyas, ha lucido un brazalete dorado de Parfois, de diseño entrelazado y extremos redondeados, además del conocido anillo La Reina, de Karen Hallam, una pieza que también comparten su madre y su hermana. Al cuello, ha llevado una cadena con la Cruz de la Victoria, símbolo del Principado de Asturias que constituye un guiño a la comunidad autónoma en una de las semanas más importantes para la Familia Real.

Más allá de la expectación que despiertan sus apariciones, el concierto constituye uno de los grandes acontecimientos culturales que preceden a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Organizado por la Fundación Princesa de Asturias con la colaboración de la Fundación CajAstur, el encuentro musical vuelve a convertir el Auditorio Príncipe Felipe en un punto de reunión para representantes del mundo cultural y social. La velada de este año está dedicada a la figura del compositor alemán Félix Mendelssohn (1809-1847), uno de los grandes nombres del Romanticismo, cuya obra protagoniza el programa musical elegido para esta XXXIV edición.

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La interpretación corre a cargo de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) y el Coro de la Fundación, bajo la dirección de su titular, el maestro Nuno Coelho. Ambas formaciones interpretan una selección de movimientos de la Sinfonía n.º 2 en si bemol mayor, Op. 52, conocida como Lobgesang o Canto de alabanza. La composición cuenta con la participación de las sopranos Sylvia Schwartz y Pilar Alva-Martín y del tenor Santiago Ballerini, que se suman a una propuesta concebida para rendir homenaje al legado musical de Mendelssohn. La obra fue escrita para conmemorar el cuarto centenario de la invención de la imprenta de Gutenberg y combina una parte sinfónica inicial con una extensa sección coral, en una estructura que une la tradición orquestal con la fuerza expresiva de las voces.

El concierto supone, así, mucho más que una cita musical dentro de la agenda oficial. Es el preludio de una jornada en la que Oviedo se convierte en punto de encuentro de personalidades procedentes de diferentes ámbitos y nacionalidades, reunidas para celebrar el talento y la trayectoria de los galardonados de este año. Antes de la ceremonia, la actividad institucional de la Familia Real incluye distintas audiencias con los protagonistas de los premios. La princesa Leonor y la infanta Sofía recibirán a los galardonados con los Premios Fin de Grado 2025 de la Universidad de Oviedo, mientras que los Reyes mantendrán encuentros con quienes han sido distinguidos con las Medallas de Asturias y los títulos de Hijos Predilectos e Hijos Adoptivos de 2026. La Princesa de Asturias, por su parte, recibirá a los galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2026, y Felipe VI y Letizia también se reunirán con los presidentes de los jurados y los miembros de los Patronatos de la Fundación.