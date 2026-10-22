Ni las gaitas pueden con la Messi-manía: Oviedo enloquece con Leo y Antonela desata todas las miradas

Leo Messi ya está en Asturias. El futbolista argentino ha aterrizado este jueves, 22 de octubre, en Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, un reconocimiento que recogerá este viernes durante la ceremonia que se celebrará en el Teatro Campoamor. Su llegada ha desatado una enorme expectación entre los aficionados, que llevaban horas esperando para ver de cerca a uno de los grandes iconos de la historia del fútbol. Acompañado por su mujer, Antonela Roccuzzo, el delantero ha protagonizado una calurosa bienvenida en el hotel Reconquista, donde la música de las gaitas asturianas ha puesto la banda sonora a un recibimiento en el que no han faltado los aplausos, los móviles preparados para inmortalizar el momento y la ilusión de los más pequeños.

El astro argentino ha llegado al Aeropuerto de Asturias a primera hora de la mañana, en torno a las 10:20 horas, a bordo de un avión privado después de un vuelo de más de siete horas. El dispositivo de seguridad organizado para su llegada ha incluido varios vehículos de la Guardia Civil, que han escoltado al futbolista para garantizar su traslado. Con gafas de sol y sin detenerse demasiado en el aeródromo, Messi ha abandonado rápidamente las instalaciones para poner rumbo a la capital asturiana, donde le esperaba una agenda repleta de compromisos relacionados con los Premios Princesa de Asturias. La presencia de numerosos seguidores en el aeropuerto evidenciaba las ganas que había de recibir al campeón del mundo, aunque muchos se han quedado con las ganas de acercarse a él durante esos primeros minutos en suelo español.

La gran bienvenida ha tenido lugar poco después en el hotel Reconquista de Oviedo, uno de los escenarios habituales de los actos vinculados a los galardones. Allí, alrededor de las 13:00 horas, Messi ha participado en el tradicional recibimiento oficial a los premiados, acompañado por Antonela Roccuzzo y Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias. La pareja ha posado ante los medios mientras sonaban las gaitas, en una estampa que ha unido la tradición asturiana con la expectación generada por la llegada del futbolista. Ambos han apostado por estilismos sobrios, vestidos de negro, y han compartido protagonismo ante las cámaras en una jornada especialmente señalada para el argentino.

Sin embargo, más allá de las fotografías oficiales, uno de los momentos más destacados se ha producido cuando Messi se ha acercado a los aficionados que aguardaban en las inmediaciones del hotel. La presencia del futbolista ha provocado una auténtica revolución entre quienes querían conseguir una imagen, un saludo o, simplemente, verlo de cerca. La emoción ha sido especialmente visible entre los niños, muchos de los cuales han vivido la llegada de su ídolo como una oportunidad difícil de repetir. Gritos, sonrisas y teléfonos levantados han acompañado el paso del jugador, que ha dedicado unos minutos a atender a los seguidores antes de continuar con sus compromisos.

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