La Reina Letizia sorprende en Oslo con el libro de un escritor que recibirá el Princesa de Asturias de las Letras en octubre

La Reina Letizia ha demostrado en repetidas ocasiones su pasión por la lectura como una actividad fundamental para el rendimiento y conocimiento de un ser humano. El sencillo acto de abrir las páginas escritas de un mundo que se encuentra por conocer, es lo que más destaca la monarca española de la lectura y lo que ha inculcado a lo largo de los años a sus hijas. Letizia Ortiz no sólo demuestra su pasión por la lectura y la importancia de la misma en sus discursos institucionales, sino que hoy, durante su viaje a Oslo para asistir al funeral de Estado de Harald V de Noruega, la monarca ha sido fotografiada con un ejemplar de El loro de Flaubert en su mano.

Esta novela se ha convertido en una de las obras más reconocidas del escritor británico Julian Barnes. Un autor que no sólo destaca por su trayectoria, ya que este año ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras. Una elección que conectará el próximo viernes 23 de octubre con su 45 edición y que se traduce en uno de los grandes acontecimientos culturales del año suscrito en la agenda de la familia real española.

La llegada de los reyes a Oslo

La Reina Letizia llegó a Oslo junto al rey Felipe VI para participar en los actos organizados con motivo del funeral de Harald V de Noruega tras su fallecimiento el pasado 28 de agosto a los 89 años de edad. Una jornada histórica y conmovedora que se ha celebrado este 9 de septiembre en la catedral de Oslo y donde su hijo, el monarca Haakon VIII, ha recordado de manera cariñosa cómo el «abuelo de Noruega» fallecía hace apenas unos días tras más de tres décadas en el trono.

Este acto ha estado marcado por tres actos protocolarios, la procesión fúnebre por Oslo al mediodía, la misa en la Catedral de El Salvador y el entierro en el Mausoleo Real. Además, la asistencia estuvo conformada por 16 reyes, 21 príncipes y tres grandes duques. En el caso de España, el rey Felipe VI lucía el uniforme de gala de la Armada y la Reina Letizia vistió con un diseño negro de tweed, acorde a la sobriedad del evento. A su vez, la Reina Sofía también acudió a la ceremonia que se ha convertido en un antes y un después en la historia de la realeza noruega.

¿De qué trata El loro de Flaubert?

El libro de Julian Barnes, El loro de Flaubert, es una novela que se encarga de mezclar ficción, biografía y ensayo. La historia sigue la vida de Geoffrey Braithwaite, un médico jubilado al que le apasiona estudiar a Gustave Flaubert, el cual emprende una búsqueda relacionada con el loro disecado que habría inspirado al escritor francés para crear uno de sus relatos más reconocidos, Un corazón sencillo.

Barnes hace una sutil combinación entre las líneas de la propia obra sobre literatura, biografía, ficción y reflexión personal. Este autor ya se ha enfrentado a unos premios anteriormente, ya que en el año 1984 ganó el Premio Booker con su novela El sentido de un final. Aunque, regresando a su libro que le ha llevado a obtener el galardón en los próximos Premios Princesa de Asturias, El loro de Flaubert, llama la atención especialmente ahora porque la Reina Letizia lo llevaba consigo y parece el anticipo de uno de los momentos culturales que la familia real española protagonizará a finales del próximo mes en Oviedo, como es tradición desde hace cuarenta y cinco años. En estos premios se dará el galardón del Premio Princesa de Asturias de las Letras al autor de este reconocido libro que tenía bajo el brazo la monarca.

La invitación de la Reina Letizia

El libro El loro de Flaubert, de Julian Barnes, se ha convertido en el foco durante el día de hoy por estar en manos de la monarca española. Un día que ha estado marcado por protocolos y actos oficiales dedicados al funeral de Estado de Harald V de Noruega, deja la imagen de una Reina Letizia cercana y con la novela de El loro de Flaubert en mano. Esto se presenta como el indicio sobre los intereses culturales de la monarca y sobre una lectura vinculada a la actualidad de la Corona española y a sus próximos eventos.