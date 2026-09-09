Los Reyes Felipe VI y Letizia acompañan a la familia real noruega en el funeral del rey Harald

La Casa Real Española tiene representación este miércoles 9 de septiembre en uno de los acontecimientos más solemnes del calendario de las monarquías europeas. Los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la reina Sofía, se han desplazado hasta Oslo para asistir al funeral de Estado de Harald V de Noruega, fallecido el pasado 28 de agosto a los 89 años. La propia Casa del Rey fue la que confirmó oficialmente la presencia de los tres en la Catedral de Oslo.

La despedida del monarca noruego reúne a buena parte de las casas reales europeas y se produce apenas unos días después de que su hijo, Haakon VIII, asumiera la Corona. Harald V muere después de más de tres décadas al frente de la monarquía noruega, dejando paso a una nueva etapa para la institución.

Al igual que el resto de miembros de familias reales, Felipe VI y Letizia han llegado en autobús de ruta vestidos de riguroso luto y con semblante serio hacia la catedral de Oslo. Tras el comienzo de la comitiva, los Reyes se han situado detrás del coche fúnebre, donde se desplazan los restos mortales del rey Harald. Para esta ocasión, Felipe ha optado por llevar uniforme y doña Letizia ha lucido unas perlas y diadema.

King Felipe & Queen Letizia with Queen Sofia en route to the Royal Palace pic.twitter.com/Jcu8OdEupK — Imperial Material ♚ (@implmaterial) September 9, 2026

Una presencia con un significado especial para Felipe VI

La presencia de Felipe VI y Letizia en Oslo no responde únicamente al protocolo. El viaje permite al monarca español acompañar personalmente a la familia real noruega en un momento especialmente delicado y, al mismo tiempo, reencontrarse con Haakon VIII, con quien mantiene una amistad que se remonta a sus años como príncipes herederos.

La relación entre ambos comenzó hace décadas, cuando Felipe y Haakon todavía no habían accedido a sus respectivos tronos. Durante los años noventa compartieron encuentros y estancias en Noruega y fueron construyendo una relación personal que ha sobrevivido al paso del tiempo y a sus respectivas responsabilidades como jefes de Estado.

Ese vínculo adquirió además una dimensión familiar en 2004, cuando Haakon y su esposa, Mette-Marit, eligieron a Felipe como uno de los padrinos de bautismo de su primera hija, Ingrid Alexandra. El entonces príncipe de Asturias no pudo asistir a la ceremonia por la proximidad de su boda con Letizia, pero años después sí ha estado presente en momentos importantes de la vida de su ahijada. En 2019 acudió a su confirmación y en 2022 viajó de nuevo a Oslo para participar en las celebraciones por su mayoría de edad.

La relación entre Felipe y Haakon también ha dejado imágenes fuera del estricto protocolo. Ambos han coincidido en acontecimientos deportivos y encuentros privados, mostrando una complicidad que refleja la amistad que mantienen desde su juventud. La prensa especializada ha destacado en numerosas ocasiones esa cercanía entre el Rey español y el ahora monarca noruego.

Para Letizia, el funeral supone también acompañar a su marido en una cita especialmente relevante para la familia real noruega. Y para doña Sofía, la presencia tiene un componente todavía más personal por la relación que durante décadas mantuvo con Harald y Sonia de Noruega.

Este miércoles, Felipe VI y Letizia se sitúan así junto a la familia real noruega en una jornada marcada por el duelo, pero también por los vínculos personales que unen a las distintas monarquías europeas. El funeral ha comenzado a las 13:00 horas en la Catedral de Oslo, antes del traslado del féretro a la fortaleza de Akershus, donde ha tenido lugar la ceremonia privada de sepultura.