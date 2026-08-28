Noruega presenta a su nuevo rey con una foto de Haakon VIII: «Todo por Noruega»

Noruega ya tiene una nueva imagen para su nueva era. Apenas unas horas después de la muerte de Harald V, la Casa Real noruega ha compartido en sus redes sociales la primera fotografía de Haakon como rey, acompañada de un mensaje tan breve como cargado de significado: «Su Majestad el Rey Haakon VIII – Todo por Noruega».

Una publicación con la que la institución presenta oficialmente al nuevo monarca y que marca el comienzo de un reinado inevitablemente condicionado, en sus primeras horas, por el duelo por la muerte de su padre.

Harald V falleció este viernes, 28 de agosto, a los 89 años. Desde ese mismo instante, Haakon se convirtió automáticamente en rey de Noruega. La monarquía noruega no necesita esperar a una coronación para que se produzca el relevo: la sucesión es inmediata tras la muerte del soberano. Ingrid Alexandra, hasta ahora princesa, pasa además a ser la heredera directa al trono.

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Haakon VIII y «Todo por Noruega»

Una de las grandes incógnitas de las últimas horas era conocer qué nombre utilizaría el nuevo monarca. Aunque todo apuntaba a que mantendría el suyo y reinaría como Haakon VIII, la decisión debía ser comunicada formalmente.

Finalmente así ha sido. Haakon continúa una larga tradición de la monarquía noruega. Su nombre de reinado conecta directamente con Haakon VII, su bisabuelo, que ocupó el trono entre 1905 y 1957 y desempeñó un papel fundamental durante la ocupación alemana de Noruega en la Segunda Guerra Mundial.

Todavía más simbólica resulta la elección de su lema: «Alt for Norge» (Todo por Noruega). Haakon VIII ha decidido mantener las mismas palabras que acompañaron el reinado de su padre, Harald V, y anteriormente los de Olav V y Haakon VII. No es, por tanto, una frase elegida al azar. En un momento de enorme cambio para la institución, el nuevo rey apuesta por la continuidad.

La fotografía difundida por la Casa Real adquiere así un importante valor institucional. Es la primera vez que Haakon es presentado ante los noruegos como Su Majestad el Rey, dejando atrás definitivamente sus más de cinco décadas como príncipe y, posteriormente, príncipe heredero.

Durante los próximos días continuarán los actos institucionales propios de la sucesión. Haakon deberá prestar juramento ante el Storting, el Parlamento noruego, comprometiéndose a gobernar conforme a la Constitución y las leyes del país. Noruega, además, no celebra una coronación tradicional con imposición de la corona, una práctica que desapareció a comienzos del siglo XX.