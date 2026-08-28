Muere el rey Harald V de Noruega a los 89 años

Harald V de Noruega ha muerto a los 89 años, poniendo fin a un reinado de más de tres décadas al frente de una de las monarquías más tradicionales de Europa. El monarca, que llegó al trono en 1991 tras la muerte de su padre, Olav V, había atravesado durante los últimos años numerosos problemas de salud que habían obligado a reducir su actividad y a delegar parte de sus funciones en su hijo, el príncipe heredero Haakon. Su fallecimiento abre ahora una nueva etapa para la Casa Real noruega, con Haakon llamado a ocupar de manera inmediata el trono.

Durante sus últimos años, la salud de Harald V había despertado preocupación en numerosas ocasiones. El rey llevaba tiempo enfrentándose a diferentes problemas médicos y sus ingresos hospitalarios se habían convertido en una constante. El último episodio había vuelto a poner el foco sobre su estado físico y había obligado a la Casa Real a informar de su evolución.

En los momentos más delicados de la enfermedad que terminó con su vida, el rey Harald V estuvo acompañado por los miembros más cercanos de su familia. La reina Sonia permaneció a su lado, al igual que el príncipe heredero Haakon, Mette-Marit, la princesa Ingrid Alexandra, el príncipe Sverre Magnus, la princesa Marta Luisa y varios de sus nietos. Una imagen que resumía la estrecha unión de una familia que durante años ha acompañado al monarca en sus diferentes etapas.

Los problemas de salud de Harald V se habían intensificado especialmente durante la última década. En 2024, mientras disfrutaba de unas vacaciones privadas en Malasia, el rey tuvo que ser hospitalizado por una infección que afectó a su ritmo cardíaco. Durante aquel episodio se le implantó un marcapasos temporal y, posteriormente, ya en Noruega, fue intervenido para colocarle uno permanente.

No era la primera vez que el monarca tenía que enfrentarse a un problema de salud importante. Harald V había sido operado de una rodilla en 2021 y un año después fue hospitalizado tras contraer Covid. En 2005 también tuvo que pasar por el quirófano para someterse a una operación de corazón. A ello se sumaron otros episodios médicos que, con el paso del tiempo, fueron limitando progresivamente su agenda oficial.

Pero Harald V no será recordado únicamente por sus problemas de salud. Su figura está estrechamente ligada a una manera de entender la monarquía basada en la cercanía y en una imagen mucho menos rígida de la institución. Llegó al trono en 1991, cuando sucedió a su padre, Olav V, y desde entonces se convirtió en una de las figuras más reconocibles de la vida pública noruega.

Durante más de 30 años, Harald y Sonia construyeron una imagen de matrimonio estable al frente de la Corona. Juntos formaron una familia con dos hijos, Haakon y Marta Luisa, y fueron testigos de la transformación de una monarquía que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin perder sus tradiciones. Ahora, tras la muerte del monarca, la Corona cambia de manos.

¿Qué pasa después de la muerte del rey Harald V de Noruega?

A diferencia de lo que sucede en otras monarquías europeas, Noruega no necesita una ceremonia de coronación para que el heredero se convierta en rey. La sucesión es inmediata. De la misma manera que Harald asumió el trono tras la muerte de Olav V el 17 de enero de 1991, Haakon pasa a ser rey de Noruega desde el momento del fallecimiento de su padre.

El hasta ahora príncipe heredero deja, por tanto, de ocupar el segundo puesto en la línea sucesoria para convertirse en jefe de Estado. No se trata de una responsabilidad completamente nueva para él. Haakon ya ha ejercido funciones como regente en diferentes ocasiones cuando el estado de salud de su padre impedía al monarca cumplir con su agenda institucional.

Su llegada al trono modifica también el resto de la línea sucesoria. Ingrid Alexandra, hija mayor de Haakon y Mette-Marit, pasa a convertirse en princesa heredera de Noruega. Hasta ahora ocupaba el segundo puesto, justo por detrás de su padre. Tras la llegada de Haakon al trono, pasa automáticamente a encabezar la sucesión. Detrás de ella queda su hermano, el príncipe Sverre Magnus. En cambio, Marius Borg, hijo de Mette-Marit fruto de una relación anterior, no forma parte de la línea sucesoria al trono noruego.

La muerte de Harald V activa además el protocolo oficial de duelo y los preparativos para su funeral de Estado. El antecedente más cercano es precisamente el de su padre. Cuando Olav V murió en enero de 1991, su funeral se celebró 13 días después, tras varios días de duelo nacional y después de que sus restos permanecieran en capilla ardiente en el Palacio Real.

El funeral de Harald reunirá previsiblemente a representantes de las principales casas reales europeas y a dirigentes internacionales. La Catedral de Oslo será el escenario de una ceremonia marcada por la solemnidad y, posteriormente, el cortejo fúnebre recorrerá las calles de la capital noruega.

El antecedente de Olav V vuelve a ser significativo. Tras su funeral, el féretro fue trasladado desde la Catedral de Oslo hasta la fortaleza de Akershus, donde se encuentra el Mausoleo Real. Cerca de 100.000 personas siguieron entonces el recorrido para despedir al monarca.

Con la muerte de Harald V, Noruega despide a un rey que ha permanecido durante más de tres décadas al frente de la institución y que convirtió la cercanía en una de sus principales señas de identidad. Pero la Corona no queda vacante ni siquiera durante un instante: Haakon recibe el trono de manera inmediata y comienza una nueva etapa para la monarquía noruega, mientras su padre pasa a la historia como el rey que ocupó el trono desde 1991.