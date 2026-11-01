La subida de las pensiones el 1 de enero de 2027 es oficial: la Seguridad Social confirma cuándo se sabrá el IPC que marcará el aumento

Estrenamos hoy el mes de noviembre, y de alguna manera pensamos que ya se aproxima el final del año. Y como suele ocurrir además, muchos pensionistas comienzan a preguntarse cuánto van a subir las pensiones a partir del 1 de enero de 2027. Se sabe que la revalorización está garantizada por ley, pero todavía falta un dato para cerrar el cálculo y que es el IPC de noviembre, que será el último de los doce meses que se tienen en cuenta para determinar el incremento.

La fecha que ahora importa es el 27 de noviembre, cuando el Instituto Nacional de Estadística publicará el indicador adelantado correspondiente a ese mes. Ese dato es el que nos va a servir para saber prácticamente cuál será la subida de las pensiones en 2027, aunque la cifra definitiva del IPC no llegará hasta el 15 de diciembre. Mientras tanto, las previsiones pueden orientar, pero no sustituyen al dato oficial. Y menos este año, cuando la inflación ha vuelto a moverse con fuerza durante los últimos meses y avanza una subida para las pensiones que sería mayor a la que se tuvo este año.

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El sistema actual de revalorización no utiliza el IPC de un único mes, sino la media de las tasas interanuales registradas durante los doce meses anteriores a diciembre. Para 2027, por tanto, entran en la cuenta los datos que se corresponden entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026. De este modo, ese último mes que es el que ahora empezamos, es también el que falta para completar la serie. Por eso el dato adelantado del 27 de noviembre será tan relevante. Aunque todavía tendrá carácter provisional, permitirá hacer una estimación muy cercana al porcentaje definitivo.

El dato cerrado no llegará hasta el 15 de diciembre, y será entonces en esa fecha cuando pueda darse por completado el cálculo que sirve de referencia para actualizar las pensiones contributivas desde enero. La fórmula está recogida en la Ley General de la Seguridad Social y se aplica desde la reforma que vinculó la evolución de estas prestaciones al comportamiento de los precios. La intención es que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo cuando aumenta el coste de la vida.

Octubre deja la inflación en el 4,9%

El último dato disponible y que se dio a conocer en los últimos días de octubre, ya ofrece una pista de cómo ha evolucionado el año. El indicador adelantado publicado por el INE este 30 de octubre sitúa la tasa anual del IPC en el 4,9%, la misma cifra que en septiembre. La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, permanece en el 3,1%.

Ese 4,9% puede llevar a pensar que las pensiones subirán en la misma proporción, pero no funciona así. El porcentaje que se aplicará en enero será el resultado de la media de los doce datos interanuales que forman el periodo de referencia. Por eso un mes especialmente alto o especialmente bajo puede mover la media, pero no determinarla por sí solo. A estas alturas del año, sin embargo, ya hay suficientes datos para que las previsiones empiecen a estrecharse.

La subida podría quedar por encima de la de 2026

En 2026 las pensiones contributivas aumentaron un 2,7%. Para 2027, las estimaciones que se manejan en estos momentos apuntan a una subida superior, aunque todavía no puede fijarse una cifra definitiva. Funcas ha situado en torno al 3,6% la media que podría utilizarse para la revalorización. Es una previsión y puede variar en función del comportamiento del IPC de noviembre, pero sirve para hacerse una idea del efecto que podría tener en las pensiones.

Con una subida del 3,6%, una pensión mensual de 1.577,60 euros aumentaría algo más de 56 euros y se situaría cerca de los 1.634 euros al mes. El cálculo es únicamente orientativo, porque habrá que esperar a conocer la media definitiva. La pensión media de jubilación alcanzó en octubre los 1.577,60 euros mensuales, mientras que la pensión media del sistema se situó en 1.376,14 euros. Ese mismo mes, la Seguridad Social abonó más de 10,5 millones de pensiones a cerca de 9,6 millones de personas.

El aumento se aplicará desde enero

Una vez conocido el IPC de noviembre y calculada la media correspondiente, la nueva revalorización comenzará a aplicarse desde el 1 de enero de 2027. La normativa contempla además que las pensiones no bajen aunque la media de la inflación resultara negativa. En ese supuesto, se mantendría el importe que ya estuvieran cobrando los beneficiarios. Hasta entonces, habrá que distinguir entre previsiones y cifras definitivas. El 27 de noviembre llegará el primer dato que permitirá cerrar prácticamente el cálculo y el 15 de diciembre se conocerá la confirmación oficial. Será en ese momento cuando los pensionistas puedan saber con exactitud cuánto subirán sus prestaciones en 2027 y trasladar ese porcentaje a su propia nómina. Hasta entonces, cualquier cifra seguirá siendo provisional.