La paga extra de noviembre para pensionistas ya tiene fecha: qué día se cobra y cuánto dinero llega a la cuenta

Con el mes de noviembre llega la esperada paga extra para casi 10 millones de personas que en España son beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente, orfandad, viudedad o en favor de familiares. Los bancos, como suele ser habitual cada mes, adelantarán este ‘doble pago’ a la última semana de este mes. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la paga extra de Navidad que este mes de noviembre llegará a millones de españoles.

La Tesorería General de la Seguridad Social se prepara para un gasto récord en pensiones en noviembre después de haber superado sus propios registros históricos en el mes de octubre. Hace unos días, se anunció un desembolso histórico de 14.540 millones (un 6,3% más que en octubre) en 10,6 millones de prestaciones que fueron a 9,6 millones de españoles que reciben una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente, orfandad, viudedad y en favor de familiares.

A fecha del mes de octubre, la pensión media de la Seguridad Social está situada en 1.376,1 euros mensuales, un 4,6% más que hace un año, siendo la media de pensión de jubilación de 1.577,6 euros. Esta prestación es la más ‘famosa’ dentro del sistema de pensiones, ya que la reciben más de seis millones de españoles en los que se ha invertido 10.692,9 millones de euros. A esta cantidad se sumaron 2.289,8 millones destinados a prestaciones de viudedad, 1.333,8 millones a incapacidad permanente, 184,6 a orfandad y 38,8 a prestaciones en favor de familiares.

Llega la paga extra de las pensiones

Este gasto será aún mayor en noviembre, ya que a finales de este mes los bancos españoles adelantarán el abono de la paga extra de las pensiones conforme dicta la Seguridad Social. «Las pensiones se pagan en 14 plazos al año, que corresponden a una nómina mensual más dos pagos adicionales, que se abonan mensualmente junto con las nóminas de junio y noviembre y son por el mismo importe que la nómina mensual ordinaria», informan en sus canales oficiales.

Sólo hay un grupo de pensionistas dentro de los más de 9 millones de beneficiarios de una pensión que no cobrarán la paga extra en Navidad. Estos son los beneficiarios de una pensión de incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional. ¿El motivo? Estos ciudadanos reciben las pagas extras prorrateadas en 12 mensualidades y no en 14 como el resto de las personas que forman parte del sistema de pensiones de la Seguridad Social.

¿Cuándo es la paga extra de las pensiones?

Como suele ser habitual cada mes, los bancos adelantarán a sus clientes pensionistas la pensión a los últimos días de noviembre, por lo que estos ciudadanos podrán disfrutar de la extra antes de llegar a diciembre. Con esto se pretende allanar el final de mes a los pensionistas, ya que la Tesorería General de la Seguridad Social suele efectuar los pagos entre los primeros cuatro días del mes siguiente, que en este caso sería diciembre.

Las entidades financieras comenzarán a pagar la paga extra en la última semana del mes de noviembre y entre el 23 y el 27 se abonarán las cantidades correspondientes. Así serán los pagos: