María del Monte (64 años), sobre los impuestos en España: «Los autónomos en este país somos unos pobres desdichados que no tenemos ni Seguridad Social, ni una paga extra»

María del Monte atraviesa uno de los momentos más activos de su trayectoria. A sus 64 años, ha dado un nuevo giro a su carrera con la publicación de Si el corazón se equivoca, se le perdona, su primer libro.

A lo largo de sus más de cuatro décadas de carrera ha hablado en numerosas ocasiones de las dificultades que acompañan al trabajo de un artista, entre ellas los impuestos, el papeleo y las obligaciones fiscales. El pasado mes de junio, durante una entrevista en Y ahora Sonsoles, ofreció un discurso especialmente crítico sobre este asunto. Como siempre, nosotros tenemos todos los detalles.

Una crítica directa a los impuestos

La conversación con Sonsoles Ónega comenzó a raíz de una reflexión de María del Monte sobre quién debería obtener una mayor parte del dinero generado por el trabajo de un artista. La cantante defendió que ningún intermediario debería terminar ganando más que la persona que ha realizado el esfuerzo para conseguir esos ingresos.

«Lo que no puede nadie en mi nombre es ganar más dinero que yo, que soy la que lo trabaja», aseguró entonces. Su planteamiento no se dirigía únicamente a representantes o profesionales que intervienen en la gestión de una carrera artística. Cuando la presentadora quiso saber a quién se refería exactamente, María del Monte señaló directamente a la Agencia Tributaria.

La cantante consideraba excesiva la carga fiscal que soportan quienes alcanzan determinados niveles de ingresos. «Cuando tú llegas a una determinada cantidad, tú pagas un 52%», afirmó durante aquella conversación. La misma proporción ha sido mencionada recientemente por Miguel Ríos al abordar públicamente su relación con los impuestos.

La cuestión abrió un debate más amplio sobre el destino de los recursos públicos. Sonsoles Ónega recordó que la discusión no se limita al porcentaje que se paga, sino también a cómo se administra posteriormente ese dinero. La presentadora puso como ejemplo los diferentes casos de corrupción y de presunta mala gestión de fondos públicos que han marcado la actualidad española. «¡No se puede robar!», señaló.

«Para gastárselo usted me lo gasto yo»

María del Monte fue muy contundente. La artista explicó en Antena 3 que aceptaría con mayor facilidad esa carga fiscal si tuviera la certeza de que el dinero termina destinado a servicios públicos esenciales y a las necesidades de los ciudadanos.

«Si ellos lo invirtieran en sanidad, en colegios, donde hace falta… pero en otras cosas… para gastárselo usted me lo gasto yo, que soy quien lo ha sudado», manifestó. Una frase que resumía su malestar y que reflejaba una preocupación que, según explicó, ha conocido de primera mano durante sus 40 años de trayectoria profesional.

«Los autónomos en este país somos unos pobres desdichados que no tenemos ni Seguridad Social, ni una paga extra», afirmó. Sus palabras reflejaban así una de las reivindicaciones habituales de los trabajadores autónomos: hacer frente a impuestos y obligaciones administrativas sin contar con algunas de las prestaciones asociadas tradicionalmente al trabajo por cuenta ajena.

El valor del dinero

La relación de María del Monte con el dinero no se limita a sus opiniones sobre los impuestos. En 2023, durante el discurso que pronunció al recoger el Premio Mujer, Arte y Cultura, la cantante recordó una enseñanza de su infancia que ha marcado su manera de entender la independencia económica.

María del Monte creció en una familia de cinco hermanos, cuatro chicos y ella. Según relató entonces, su padre quiso educarla desde pequeña para que no dependiera económicamente de nadie. Una decisión que, con el paso de los años, la artista ha interpretado como una auténtica lección de libertad.

Recordó que, cuando llegaba el sábado y su padre entregaba una paga a cada uno de sus hijos, ella recibía el doble que sus hermanos. Uno de ellos llegó a preguntarle a su padre por qué la niña cobraba más. La respuesta, según contó María del Monte, fue clara: «Porque la niña no quiero que necesite nada de nadie».

Su padre quería que pudiera salir con su propia cartera y que no necesitara que ningún hombre pagara sus gastos. «Que no le invite al cine ninguno, ella que vaya con su cartera por delante», recordó la cantante.

Aquella enseñanza parece seguir presente en su discurso décadas después. Ahora, con su primer libro recién publicado y una nueva etapa profesional por delante, María del Monte vuelve a hablar de dinero, trabajo e independencia desde la experiencia acumulada durante más de 40 años sobre los escenarios. Su paso por El Hormiguero permitirá conocer también una faceta más personal de la artista y las razones que la han llevado a convertir su experiencia vital en materia literaria.