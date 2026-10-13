María del Monte ante las elecciones del 29-N: «Yo de política no entiendo pero sí de la seguridad de un país»

María del Monte ha sido la invitada de este martes 13 de octubre en El Hormiguero de Antena 3. La cantante sevillana ha presentado Si el corazón se equivoca, se le perdona, el libro de sus memorias, ya disponible en librerías de toda España. En él habla de los aprendizajes, errores y aciertos que han formado parte de su intensa vida y de su larga trayectoria profesional. La artista compagina su carrera musical con su colaboración en el programa Y ahora Sonsoles, también en Antena 3.

María del Monte perdona, pero no olvida

Para hablar de su biografía, la artista ha dicho: «El corazón no suele equivocarse, pero si se equivoca, se le perdona porque lo has hecho de corazón. —Yo soy de perdonar, pero por mi bien, no por el de nadie. No me gusta sentir recor. Pero te digo una cosa: soy de perdonar, pero mi perdón tiene memoria».

«Lo que más me cuesta perdonar es lo que me daña el alma. A mí no se me olvida el daño», ha confesado María del Monte. «¿Unos cuernos?», han preguntado las hormigas del programa de Antena 3, a lo que la cantante sevillana ha dicho: «Si te ponen, es peor para quien te los pone».

«Mi padre decía que no había que discutir en la vida. Era un hombre muy sabio. Decía que discutir en la vida era sólo cuestión de un puntito. El puntito aquí», ha dicho María del Monte mientras hacía el gesto de cerrar sus labios con dos dedos. «Qué suerte he tenido de tener los padres que ha tenido», ha dicho la sevillana.

«Yo al cementerio voy a ir una vez: cuando me lleven» ha dicho María del Monte sobre su miedo a morir.

María del Monte ocultó a su madre la muerte de su hermano

«Cuando tu hermano murió de Covid, le ocultaste la noticia a tu madre, que tenía 90 años, y le decías que acababas de hablar con él y que estaba bien», le ha recordado Motos a su invitada. La cantante ha reconocido que «Yo recibo esa noticia (la muerte de su hermano) un mediodía y tenía a mi madre al lado. Me llamó mi hermano mayor para decirme que Antonio se había ido. No pude ni expresar. Tuve que contenerme en ese momento y contestar como: Ah, vale, pues luego hablamos. Me tuve que sentar a comer con mi madre y se lo oculté. Ha sido lo que psicológicamente más me ha machacado. Vivir año y medio ocultándole a tu madre el fallecimiento de su hijo… Yo me preguntaba si tenía derecho a ocultarle eso a mi madre. (…) Ese estado de ansiedad prolongada, para mí, fue durísimo».

«Yo he olido perfectamente a mi hermano en mi casa», ha dicho María del Monte para explicar que ella es creyente de que hay algo más allá de la vida.

María del Monte sobre política

«Las elecciones creo que no las va a ganar ningún partido político. Lo único que le pido a Dios es que no las perdonemos nosotros. Yo de política no entiendo, pero sí entiendo de paz, de sobrellevarse y de la seguridad en un país. Creo que los políticos, la primera misión que tienen es la de velar por los intereses de su país. Que lleguen a los acuerdos que tengan que llegar mirando por nosotros, no por ellos», ha dicho María del Monte sobre las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

«Yo no salí del armario porque no quepo en uno»

«La gente decía que tú te esperaste a que muriese tu madre para decir que eras lesbiana. ¿Alguna vez te has considerado dentro de un armario?», le ha preguntado Motos, a lo que la sevillana ha contestado: «¿Yo? Primero que no quepo (en un armario) y dos, no he tenido necesidad. Yo no he tenido una infancia reprimida. Mi madre era conocedora de mi vida entera. Yo desarrollé mi vida en un ambiente en el que no me encontré con problemas. Cuando yo tuve contacto con el colectivo (LGTBIQ+), es cuando di el pregón en Sevilla».