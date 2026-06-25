Los bancos lo confirman: el día exacto que los jubilados van a cobrar la paga extra de las pensiones de verano 2026

A las puertas de que arranque julio, el primer mes que muchos consideran el de las vacaciones de verano, muchos jubilados ya han empezado a ver en su cuenta la paga extra de verano de este mes de junio, mientras que otros la están recibiendo justo hoy, 25 de junio, una de las fechas más señaladas para quienes cobran pensión en España. No todos han cobrado al mismo tiempo y eso, como cada año, vuelve a generar dudas entre quienes esperan ese ingreso doble a final de mes.

Aunque la Seguridad Social establece unas fechas concretas para el pago de las pensiones, en la práctica son los bancos los que adelantan el dinero y terminan marcando el calendario real. Por eso hay quien lleva varios días con la paga extra ingresada y quien la está viendo reflejada ahora mismo y también habrá que todavía tenga que esperar un poco más. De todas maneras, en 2026 el patrón se repite casi sin cambios con respecto a lo sucedido en los últimos años, con los primeros abonos que llegaron a partir del día 22 y el grueso de los pensionistas cobrando entre el 24 y el 25 de junio, dependiendo de la entidad. Una diferencia de apenas unos días, pero que dependiendo de cada caso se nota, sobre todo cuando se trata de un ingreso tan esperado como el de la paga extra de verano.

Los bancos confirman el pago de la paga extra de verano a los pensionistas

La Seguridad Social establece que las pensiones se abonan a mes vencido y que el pago debe realizarse entre el día 1 y el 4 del mes siguiente. Es decir, en teoría, el dinero debería llegar a principios de julio pero ya sabemos que eso no suele ocurrir así, sino que los bancos tienen acceso previo a la información y, como hacen cada mes, adelantan el ingreso varios días. Por eso, en la práctica, lo normal es que las pensiones, incluida la paga extra de verano, se cobren entre el 22 y el 26 de junio, aunque dentro de ese margen es donde cada entidad decide.

El 25 de junio, el día clave para la mayoría

Este año, como en ejercicios anteriores, el grueso de los pagos se concentra en justamente hoy jueves 25 de junio. Es la fecha en la que la mayoría de grandes bancos realizan el ingreso. Es concreto, BBVA, Santander, ING, Abanca o Sabadell tienen fijado ese día como referencia, por lo que muchos pensionistas han recibido ya el dinero o lo están viendo reflejado a lo largo de esta jornada.

Los bancos que han pagado antes

Aunque para muchos el 25 de junio es en la práctica, en el día más importante para quienes esperan la paga extra, también hay algunas entidades que han vuelto a adelantar el ingreso respecto al resto. Bankinter, por ejemplo, se ha situado entre los más rápidos, ya pagó las pensiones y la paga extra el pasado 22 de junio, mientras que CaixaBank hizo el ingreso ayer miércoles 24 de junio.

Qué cantidad se cobra con la paga extra

En junio no se cobra una mensualidad normal, sino dos. Es decir, la pensión habitual más la paga extraordinaria de verano. Según los últimos datos disponibles, la pensión media del sistema se sitúa en 1.370,7 euros mensuales, con un aumento del 4,6% respecto al año anterior. En el caso de la jubilación del Régimen General, la cifra sube hasta los 1.731,7 euros al mes. Esto significa que, con la paga extra, muchos pensionistas reciben el doble de esa cantidad en junio. Es, por tanto, uno de los momentos del año con mayor liquidez para millones de hogares.

Quiénes no reciben la paga extra en verano

Aunque la mayoría sí la cobra, hay una excepción importante que conviene tener en cuenta ya que las pensiones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional no incluyen pagas extraordinarias como tal. En estos casos, el importe está prorrateado a lo largo del año. Esto significa que esos pensionistas ya han ido cobrando esa parte mes a mes y, por tanto, en junio no reciben un ingreso doble.

Un ingreso que sigue siendo clave cada año

Más allá del día exacto, lo cierto es que la paga extra de verano sigue siendo uno de los ingresos más esperados por los jubilados, no sólo porque supone cobrar más ese mes, sino porque coincide con una época en la que aumentan los gastos. Viajes, vacaciones, facturas más altas o simplemente un respiro económico.

El hecho de que los bancos adelanten el pago facilita que ese dinero llegue antes de que acabe junio, algo que muchos agradecen y este 2026, con ingresos ya realizados desde el día 22 y con el 25 como fecha central, el calendario vuelve a repetirse casi sin cambios. Y, como cada año, la diferencia no está en lo que paga la Seguridad Social, sino en cuándo decide hacerlo cada banco.