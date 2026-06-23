La Seguridad Social lo confirma: los pensionistas que no cobrarán la paga extra de verano

Con la llegada del verano, y más ahora que ya estamos en la recta final del mes de junio, muchos pensionistas esperan uno de los ingresos más importantes del año que es la paga extra de verano, que precisamente muchos bancos ingresan esta semana, de modo que es posible que muchos ya vean en su cuenta reflejado ese ingreso que multiplica la pensión, aunque también hay un grupo de pensionistas que no cuentan con esa paga.

Es una situación que se repite cada año (tanto en verano como en invierno) y que suele generar dudas, sobre todo cuando llega el momento de comprobar el saldo. La explicación no es nueva ni tiene que ver con cambios recientes, sino que tiene que ver, sobre todo, con el tipo de pensión que se cobra y con cómo está organizado su pago, de modo que conviene saberlo bien y de qué modo funciona.

Los pensionistas que no cobrarán la paga extra de verano

Los pensionistas que no reciben la paga extraordinaria en junio son aquellos cuya pensión deriva de un accidente laboral o de una enfermedad profesional. En estos casos, no es que pierdan ese dinero ni que cobren menos a lo largo del año. Lo que ocurre es que las pagas extra ya están incluidas en sus mensualidades.

Es decir, en lugar de cobrar en 14 pagas, lo hacen en 12. La diferencia está ahí ya que el importe anual es el mismo, pero se reparte de otra manera. Por eso, cuando llega junio, no aparece ese segundo ingreso que sí ven otros pensionistas.

Cuándo se cobra la paga extra

La Seguridad Social establece que las pensiones se abonan entre el día 1 y el 4 de cada mes. Pero en la práctica, esto suele adelantarse. Lo habitual es que los bancos ingresen el dinero unos días antes de que termine el mes. Por eso, muchos pensionistas ven el ingreso de junio, junto con la paga extra, incluso antes de que acabe el mes, es decir, esta misma semana.

En los casos en los que sí corresponde esa paga extraordinaria, el ingreso es el doble de la pensión habitual. Es algo que se nota bastante en la cuenta. Además, hay otra paga extra a lo largo del año, que suele abonarse en noviembre.

Qué pensiones sí tienen paga extra

Las pensiones contributivas que se abonan en 14 pagas son las que sí incluyen estas extras.

Entre ellas están las más habituales:

Jubilación

Viudedad

Incapacidad permanente

Orfandad

En favor de familiares

En estos casos, el sistema mantiene las dos pagas extraordinarias, una en verano y otra a final de año.

Cuándo se cobra completa y cuándo no

Aquí hay otro detalle importante que muchas veces se pasa por alto. Para cobrar la paga extra completa en junio, hay que haber sido pensionista durante todo el periodo que va desde el 1 de diciembre hasta el 31 de mayo. Si la pensión se ha reconocido dentro de ese intervalo, no se pierde la paga, pero sí se cobra solo una parte proporcional. Es decir, no todo el mundo recibe exactamente la misma cantidad, aunque tenga derecho a la paga.

Cómo se organizan los pagos en las pensiones

El sistema funciona de dos formas distintas, y eso es lo que explica la mayoría de las dudas. Por un lado, están las pensiones en 14 pagas, que incluyen dos extras al año. Son las más conocidas y las que hacen que junio y noviembre sean meses diferentes. Por otro, están las pensiones en 12 mensualidades. En este caso, las extras ya están repartidas dentro de cada pago mensual. Por eso, quienes están en este segundo grupo no ven ningún ingreso adicional en verano, aunque en realidad ya lo han ido cobrando poco a poco.

Cuánto se cobra de media

Ahora mismo, en España hay millones de personas que cobran una pensión cada mes. En total, se superan los 10 millones de prestaciones, repartidas entre cerca de 9,5 millones de pensionistas. En cuanto a las cuantías, la media del sistema se mueve alrededor de los 1.300 euros mensuales, mientras que en el caso de las pensiones de jubilación esa cifra es algo más alta. Por eso, cuando llega junio y se suma la paga extra, se nota bastante en muchas casas. No es un ingreso cualquiera sino que en cualquier caso, el hecho de cobrar o no ese extra en verano no depende de ningún cambio reciente. Es algo que lleva años funcionando igual y que tiene que ver únicamente con cómo se abona cada tipo de pensión.

Qué pasa si no aparece la paga extra en la cuenta

Hay casos en los que, aun teniendo derecho a la paga extra, algunos pensionistas no la ven reflejada en la fecha habitual. En esas situaciones, lo primero es comprobar si el banco ha adelantado o no el ingreso, ya que no todas las entidades siguen el mismo calendario. También conviene fijarse en si la pensión se ha empezado a cobrar hace poco, porque eso puede influir en cuánto se recibe o en cómo llega ese primer pago extra. Si hay dudas, lo más práctico es consultar con el banco o con la Seguridad Social para ver qué ha pasado exactamente con el ingreso.