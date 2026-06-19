Hasta 3.359 euros de más: la paga extra que van a recibir estos jubilados este verano

Junio no es un mes cualquiera para los trabajadores que reciben una paga extra, pero tampoco lo es para los jubilados ya que también para muchos de ellos, este es uno de esos momentos del año en los que más se nota la pensión en la cuenta. Y no porque cambie la cuantía habitual, sino porque llega también para ellos ese ingreso extra que muchos ya tienen más que ubicado en el calendario.

Además, hay una cifra que está llamando especialmente la atención si tenemos en cuenta que algunos pensionistas van a cobrar varios miles de euros de golpe, muy por encima de lo que reciben en un mes normal, y es que sabemos que la paga extra es una paga adicional, pero ¿cómo es que algunos pensionistas van a cobrar más de 6.000 euros de golpe? Dependerá evidentemente de la cuantía que se tenga con respecto a la pensión, pero además hay que entender también el porqué algunos no van a cobrar ni esa cantidad, ni ninguna otra y sólo recibirán su pensión mensual.

La paga extra que van a recibir estos jubilados este verano

La paga extra de verano para aquellas personas que tienen la pensión máxima puede significar un ingreso adicional que alcance los 3.359 euros brutos. Hablando en neto, se queda en torno a unos 2.680 euros, aunque esto puede variar ligeramente según cada situación. Pero si se suma la mensualidad ordinaria con la paga extra, el resultado es bastante claro ya que en junio habrá jubilados que van a ver en su cuenta unos 6.719,20 euros. No es algo nuevo, pero sí es una de esas cifras que, cuando se ponen sobre la mesa, llaman la atención a más de uno.

A pesar de ello, no se trata de ningún pago extraordinario fuera de lo habitual, ni tampoco una ayuda puntual. Es simplemente el sistema de pensiones funcionando como está previsto, con 14 pagas al año y dos extras que se concentran en verano y en Navidad.

Por qué sube este año la paga extra

Detrás de este aumento está la revalorización aplicada a las pensiones. En concreto, se ha aplicado una subida del 2,7%, en línea con la evolución del IPC. Traducido a cifras más concretas, esto supone unos 92 euros más al mes para quienes están en el nivel máximo. Puede parecer una cantidad moderada en el día a día, pero al sumarse en la paga extra, el efecto se nota mucho más. De ahí que este verano algunos jubilados vayan a percibir una cantidad más elevada de lo habitual.

Cuándo se cobra la paga extra de verano

Aunque oficialmente la Seguridad Social fija el abono en los primeros días de julio, lo cierto es que en la práctica la mayoría de pensionistas la reciben antes. Los bancos suelen adelantar el ingreso entre el 22 y el 25 de junio, en función de cada entidad. Es algo que ya se ha convertido en habitual en los últimos años.

Por ejemplo, entidades como Bankinter o Unicaja suelen ser de las primeras en ingresar la pensión, alrededor del día 22. Después llegan bancos como Santander o CaixaBank, que suelen hacerlo en torno al 24. Finalmente, otras entidades como BBVA, ING, Sabadell, Abanca o Kutxabank completan los pagos el día 25. Este adelanto permite a muchos jubilados disponer del dinero antes de que termine el mes.

No todos los pensionistas cobran exactamente lo mismo

Aunque la paga extra es general, la cantidad varía bastante según la pensión. No todos los jubilados reciben cifras tan elevadas como las de la pensión máxima. En el caso de la pensión media de jubilación, que se sitúa en torno a los 1.572 euros mensuales, la paga extra implica un ingreso total de unos 3.144 euros en junio.

A partir de ahí, las diferencias dependen del régimen al que pertenezca cada pensionista. Por ejemplo, quienes proceden del régimen del carbón pueden llegar a percibir más de 6.000 euros en este mes, mientras que en el régimen del mar la cifra ronda los 3.473 euros. En el caso de los trabajadores autónomos, la cantidad es más baja, situándose en torno a los 2.120 euros.

Quiénes no reciben paga extra en junio

Hay un matiz que conviene tener en cuenta y es que no todos los pensionistas reciben esta paga extraordinaria como tal. Las personas que perciben pensiones por accidente de trabajo o enfermedad profesional no cobran una paga extra en junio ni en noviembre. En su caso, estas cantidades ya están prorrateadas dentro de las 12 mensualidades ordinarias. Es decir, reciben el mismo dinero repartido a lo largo del año, en lugar de concentrarlo en dos pagos adicionales.

Un ingreso clave para millones de pensionistas

En España hay más de 9,4 millones de pensionistas, y para todos ellos esta paga extraordinaria supone un momento importante del año. No sólo por la cantidad, sino porque coincide con una época en la que aumentan los gastos.

Además, con la subida aplicada este año, la cuantía total destinada a pensiones sigue creciendo. Sólo en diciembre, el gasto alcanzó los 13.750 millones de euros, una cifra que refleja el peso que tiene este sistema dentro del conjunto de la economía. En cualquier caso, más allá de los números, lo cierto es que la paga extra de verano sigue siendo uno de los momentos más esperados por los jubilados. Y este año, para algunos, llegará con una cifra algo más alta de lo habitual.