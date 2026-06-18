Ya es oficial y la Seguridad Social lo confirma: da luz verde para que los transportistas puedan adelantar su jubilación

La Seguridad Social ha confirmado que los profesionales del sector del transporte en España podrán adelantar la jubilación mediante la aplicación de unos coeficientes reductores y esta nueva medida podría entrar en vigor el próximo otoño. De momento, UGT ha convocado una huelga para el próximo 22 de junio que se trasladó desde el día 8 por la visita del Papa León XIV. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la jubilación anticipada para los transportistas españoles.

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene muchos frentes abiertos y uno de ellos es con los profesionales del transporte por carretera en España. El pasado 27 de mayo se cumplió un año de la aprobación del Real Decreto 402/2025, que regula el procedimiento previo para determinar los supuestos en los que procede permitir anticipar la edad de jubilación mediante la aplicación de coeficientes reductores, y los transportistas españoles eran uno de los sectores a los que se había prometido esta posibilidad.

Después de un año de promesas incumplidas, UGT convocó una huelga para el pasado 8 de junio, una huelga del transporte por carretera coincidiendo con la visita de León XIV a España. Esta finalmente ha sido aplazada hasta el 22 de este mes, aludiendo a motivos de responsabilidad social, ya que la visita del Papa «movilizará a miles de personas y exigirá importantes dispositivos especiales de transporte y movilidad en distintos puntos del país». A su vez, el sindicato denunció que continúa sin recibir información oficial por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La jubilación adelantada para los transportistas

Mientras los transportistas españoles siguen en pie de guerra con el Gobierno, Elma Saiz, ministra de la Seguridad Social, confirmó hace unas semanas que trabajan en la aprobación de la norma que permita a los transportistas de más de 60 años acogerse a la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores por motivos de penosidad y peligrosidad.

«El pasado 9 de febrero se admitieron a trámite dos de las solicitudes», confirmó Elma Saiz en el Congreso a la vez que dejó claro que se está llevando a cabo un «procedimiento reglado, objetivo y transparente que tiene por objeto ver si concurren las condiciones para aplicar los coeficientes reductores». Inés Gralloners, portavoz de ERC, habló de un «bloqueo intencionado» y de «buenas palabras», y la titular de la Seguridad Social respondió confirmando que el proceso previo al Real Decreto sigue adelante mientras se siguen evaluando propuestas para «ver si concurren las condiciones para aplicar los coeficientes reductores».

De esta manera, desde la Seguridad Social confirman que se están elaborando los informes sobre la incidencia y duración de incapacidad que posteriormente tendrán que ser remitidos al Instituto Nacional de la Seguridad Social y posteriormente a Inspección de Trabajo para que la comisión dé el OK definitivo a esta petición desde hace años de los transportistas españoles. Posteriormente, se hará el trámite de audiencia y quedará registrado vía real decreto durante el próximo otoño.

Mientras tanto, el sector del transporte de España sigue firme en sus intenciones de acudir a la huelga el próximo 22 de junio «en caso de que el Ejecutivo no aporte una respuesta formal, concreta y por escrito sobre el futuro de los coeficientes reductores para los conductores profesionales».