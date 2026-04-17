La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han iniciado formalmente el expediente y encaran la fase final de los trabajos necesarios para que miles de profesionales autónomos del sector del transporte puedan acogerse a los coeficientes reductores que les permitan acceder a la jubilación antes de alcanzar la edad legal ordinaria, según ha anunciado UPTA en una nota este viernes.

Los dos organismos estiman que la medida beneficiará potencialmente a más de 50.000 taxistas y cerca de 70.000 transportistas dedicados al reparto de mercancías en todo el país, reconociendo las especiales condiciones laborales de un colectivo sometido a una elevada exigencia física y psicológica.

Los coeficientes reductores constituyen una de las principales reivindicaciones de estos profesionales, quienes afrontan largas jornadas de trabajo y, en muchos casos, no solo realizan labores de conducción, sino también de carga, descarga y distribución de mercancías. Esta combinación de tareas incrementa de forma notable el desgaste físico y mental, situando a estos trabajadores en una situación de especial dureza a lo largo de su vida laboral.

Tanto UPTA como UGT han destacado que el reconocimiento de este derecho responde a una demanda histórica que lleva demasiados años pendiente de aplicación. En los últimos meses, ambas organizaciones han intensificado los procesos técnicos y administrativos necesarios para que la administración reconozca de forma definitiva este derecho.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha subrayado que «tenemos que ser especialmente sensibles con profesiones que sufren condiciones de trabajo de extrema dureza. Los autónomos tienen que tener el reconocimiento y la confianza de que los gobiernos comprenden perfectamente las distintas situaciones y deben actuar para mejorar las condiciones de acceso a la merecida jubilación».

UPTA y UGT confían en que este proceso culmine próximamente con la puesta en marcha efectiva de los coeficientes reductores, suponiendo un avance significativo en la protección social de los trabajadores autónomos del sector del transporte.