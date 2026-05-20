Tan solo siete días antes de que María Jesús Montero abandonara el cargo de ministra de Hacienda, el Gobierno aprobó la bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional para compensar a los transportistas la disparatada subida del combustible provocada por la guerra de Irán.

Sin embargo, exactamente dos meses después, la Agencia Tributaria que ahora lidera el ministro Arcadi España sigue sin pagar a los miles de camioneros afectados esa ayuda prometida y reflejada en un decreto ley que ya lleva en vigor sesenta días.

Por todo ello la patronal de los transportistas, Fenadismer, ha exigido al Ministerio de Hacienda que agilice los pagos de manera inmediata para garantizar la liquidez de las empresas y los autónomos del sector.

Sin ir más lejos, Plataforma Nacional, otra de las representantes de los afectados ha denunciado un «ninguneo» por parte del Gobierno de Sánchez indicando que a los transportistas no les ha llegado ningún ingreso referente a la subvención de los 20 céntimos por litro, «ni del mes de marzo, ni de abril».

«Al final vemos como todo el bombo y platillo que el comité nacional de transporte les daba a los acuerdos con el Ministerio, siguen siendo guiones pactados, donde sólo buscan desescalar el malestar del sector, evitando cualquier movilización que pudiera irse de las manos de estos mismos actores», han criticado duramente.

En este sentido, la plataforma ha lamentado que empresas de entre 20 y 100 camiones estén «buscando financiación, poniendo de garantía los importes correspondientes al abono de los 20 céntimos sin haberlos cobrado, ni saber cuándo se cobrarán».

Echan a las empresas de la bonificación

Una de las piedras que encontró en el camino la medida fue que necesitaba el aprobado de la Comisión Europea. Sin embargo, a finales de abril Bruselas reconoció explícitamente la extrema fragilidad del sector del transporte por carretera, señalando que sus márgenes se sitúan apenas entre el 2% y el 3%, y donde el combustible representa ya el 30% de los costes operativos.

Según el propio análisis de la Comisión, el aumento de los precios derivado del conflicto de Irán ha disparado los costes de funcionamiento de los transportistas por encima del 7%, situando a numerosos operadores «en riesgo real de quiebra y amenazando con interrumpir las cadenas de suministro en toda la Unión».

Sin embargo, las condiciones impuestas en el marco europeo ahora podrían dificultar que las empresas de mayor tamaño puedan ser beneficiarias de las ayudas, ya que la normativa aprobada establece que el importe nominal total de la ayuda concedida no podrá superar los 50.000 euros por empresa.

De esta manera, aquellos grupos que cuenten con una flota superior a los 20 camiones no podrán percibir de forma íntegra la bonificación de los 20 céntimos comprometida por el Gobierno, al sobrepasar rápidamente el tope máximo de ayuda acumulada permitido por Bruselas.

«El sector no puede esperar ni un día más tras meses de asfixia financiera soportando el adelanto de unos costes de combustible inasumibles, por lo que con la aprobación de este marco legal europeo, exigiremos al Ministerio de Hacienda que proceda de forma inmediata al pago de las ayudas de 20 céntimos correspondientes al gasóleo profesional devengadas desde el pasado mes de marzo y busque fórmulas para que ninguna empresa se vea perjudicada en un contexto de costes históricamente altos», han advertido desde la patronal de los transportistas.