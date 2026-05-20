Prisa saca de la quiebra a la sociedad propietaria de ‘El País’ con una inyección de 4,3 millones

Prisa Media, filial de medios de comunicación del Grupo Prisa, inyectó 4,3 millones de euros en junio de 2025 a la sociedad propietaria del 100% de El País, Diario El País SL, para sacar a la empresa de la quiebra. Pese a todo, a cierre del ejercicio 2025, la sociedad registra un patrimonio negativo de 666.000 euros, según su informe financiero.

Eso significa que la compañía propietaria del diario -Prisa tiene otra sociedad que comercializa El País, Ediciones El País SL- continúa en situación de causa de disolución, como así reconoce en el informe financiero. Sin embargo, los administradores confían en que la empresa siga en funcionamiento por dos motivos.

El primero, por el apoyo decidido del grupo que controla la compañía: Prisa. «El grupo al que pertenece la sociedad ha manifestado explícitamente su compromiso de prestar todo el apoyo financiero necesario para asegurar la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de sus obligaciones con terceros», explica en el informe. Y, segundo, por el compromiso de reequilibrio patrimonial expresado también por el accionista único para garantizar su viabilidad a largo plazo.

Esta nueva aportación de fondos de Prisa Media para la sociedad propietaria de El País, su medio de comunicación estrella junto a la Cadena SER, que está en medio también de una rebelión interna de las estrellas, lideradas por Angels Barceló, contra Fran Llorente, el hombre de Joseph Oughourlian, presidente de Prisa, para la radio y el audiovisual del grupo, no es la única, aunque en 2024 no lo hizo.

Pero, en junio de 2023, Prisa Media tuvo que aportar otros 2,96 millones de euros en la sociedad para «restablecer el equilibrio patrimonial» de la empresa. Y en años anteriores, también. Las cifras más altas son de 2022 y 2019, cuando Prisa tuvo que inyectar 17,3 y 16 millones de euros, respectivamente.

Esta sociedad es la empresa dueña de El País. La sociedad encargada de la explotación del diario es otra, Ediciones El País, que es filial 100% de Diario El País.

La empresa que explota el periódico también ha tenido que recibir inyecciones de capital para salir adelante. En su caso, ha recibido hasta el momento más de 52 millones de euros de ayudas de la sociedad dueña del diario, según su informe financiero.

La parte positiva es que en 2025 no ha desembolsado ninguna cantidad para rescatar la empresa, como sí hizo en años anteriores hasta sumar los citados 52 millones de euros.

El diario El País ha ido mejorando sus ingresos, pero no de forma suficiente para que las sociedades propietaria y la que lo explota no hayan necesitado inyecciones de capital de la matriz.

La situación del grupo tampoco ha mejorado. La deuda sigue en cifras desorbitadas, casi 800 millones de euros, que hacen imposible que la compañía pueda hacer otra cosa que sobrevivir de mala manera, sin inversiones, sin proyectos nuevos para crecer en ingresos y reducir esa deuda.

Los dos responsables de las dos líneas del grupo, Pilar Gil, de Prisa Media, también consejera delegada de todo el grupo, y Alberto Polanco, presidente de Santillana, han recibido estos días acciones por valor de 260.000 euros por cumplir los objetivos marcados en 2022, 2023 y 2024.

Gil ha recibido 196.000 euros y Polanco, 61.227 euros en acciones. El precio de esos títulos es de 0,54 euros por acción. Actualmente cotizan a 0,30 euros.

Además, Oughourlian ha comunicado a la CNMV que ha convertido bonos en acciones y la participación de Amber en Prisa es ahora del 29,74% del capital.