La cúpula de Prisa está hundiendo los precios de El País con fuertes ofertas en un momento en el que las suscripciones al diario estrella del grupo de medios crecen menos que en años anteriores. Prisa está ofreciendo en estos momentos la lectura ilimitada de artículos de El País por 9,90 euros al año, 80 céntimos al mes.

Del 4 al 7 de diciembre lanzó una oferta especial para suscribirse al diario durante dos años por 19,90 euros, es decir, 20 céntimos a la semana según su propia publicidad, lejos de los 288 euros que debería costar.

El grupo de medios que preside Joseph Oughourlian y dirige Pilar Gil ha tirado la casa por la ventana con su principal diario para intentar dar un impulso a las suscripciones, que suben menos.

De acuerdo con las cuentas enviadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las suscripciones de El País han pasado de crecer a un ritmo de 84.000 en el año 2023 a 54.000 en 2024 y a algo menos de 33.000 en los primeros nueve meses de 2025. A este ritmo cerraría el año con alrededor de 44.000 suscriptores más.

A cierre de septiembre de este año, el diario El País tenía 436.938 suscriptores, frente a los 404.000 con los que cerró 2024. En diciembre de 2023 tenía 350.000 y a cierre de 2022, 266.000 suscriptores. Los ingresos por suscripciones crecen en lo que va de año un 17%, frente al 23% del periodo enero-septiembre de 2024, un año antes. Las ventas de periódicos en papel caen este año un 7%.

Estas cifras se producen también en medio de importantes cambios en la compañía. Oughourlian inició una batalla contra Moncloa -llegó a comparar a Pedro Sánchez con Franco-, y despidió en febrero al entonces consejero delegado, Carlos Núñez, y a José Miguel Contreras, cercano a Moncloa.

Poco después, en junio, cambió al director de El País: despidió a Pepa Bueno y situó en su lugar a Jan Martínez. La línea editorial cambió también y moderó su defensa del Gobierno y de Sánchez.

A esa etapa de guerra total con Moncloa respondió el Gobierno vetando totalmente a los medios del grupo. Ahora la situación ha dado un pequeño giro y Moncloa ha decidido «apoyar a los profesionales del grupo pero seguir al margen de la cúpula de la compañía», aseguran fuentes conocedoras de la situación.

Mientras, la situación global del grupo sigue siendo muy preocupante. Prisa sigue en pérdidas y la deuda ha subido en lo que va de año y roza de nuevo los 800 millones de euros.

La compañía explica que se debe a los costes de la refinanciación de la deuda con Pimco, principal acreedor, que a cambio ha dado estabilidad financiera al grupo para varios años, aseguran.

Otras fuentes vaticinan que la deuda es insostenible, el negocio no da para reducir la deuda en muchos años y ya se rumorea en el sector con que tarde o temprano será necesaria una nueva ampliación de capital en Prisa para afrontar los pagos.