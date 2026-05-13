El presidente y primer accionista de Prisa, Joseph Oughourlian, organizó una comida a finales de abril en la sede de la empresa en la Gran Vía madrileña con los pesos pesados de la cadena Ser obligado por las graves diferencias que mantienen las estrellas de la radio con Fran Llorente, nombrado por Oughourlian en mayo de 2024 responsable de Contenidos de la Radio y Audiovisual del grupo.

Ángels Barceló, presentadora de Hoy por Hoy, y Aimar Bretos, de Hora 25, entre otros, asistieron a la comida montada por el inversor francés para reconducir una situación que se ha enquistado, según explican fuentes conocedoras de la reunión. La situación se ha complicado de tal forma que los pesos pesados de la cadena Ser «han pedido la cabeza» de Llorente, lo que ha dejado a Oughourlian en una situación complicada de resolver.

Ante el choque frontal entre Llorente y las estrellas de la radio, Oughourlian decidió montar una comida el miércoles 29 de abril en la sala del Consejo de Prisa en la Gran Vía de Madrid con Barceló, Bretos y otras voces de la cadena SER con la intención de hacer equipo y frenar una batalla que tiene difícil solución.

Las estrellas de la radio se quejan del intervencionismo y las malas formas de Llorente, que además se ha agravado con la decisión de Oughourlian de centrar la información y las tertulias de la cadena Ser en lo que se entiende como un intento de acercarse al PP de Alberto Núñez Feijóo por su previsible victoria electoral en las próximas generales.

Sin embargo, la sorpresa entre algunos asistentes a la comida fue mayúscula cuando Oughourlian no trató el tema de Fran Llorente. Sin menciones a la gestión del ex hombre del PSOE en RTVE ni del conflicto con los pesos pesados de la cadena SER.

Sí repitió, según fuentes conocedoras de la comida, dos de sus argumentos más repetidos en público y en privado. Primero, que él había salvado al grupo Prisa de la ruina económica que hubiese supuesto para la compañía participar en la televisión en abierto que va a adjudicar el Gobierno en las próximas semanas, previsiblemente a favor del grupo de empresarios españoles accionistas de Prisa que intentaron ponerla en marcha desde este grupo de medios hasta que Oughourlian les despidió en marzo de 2024.

Este grupo de empresarios está liderado por Andrés Varela Entrecanales y José Miguel Contreras, socios en el lanzamiento de La Sexta, y accionistas de Prisa junto a otros empresarios agrupados en Global Alconaba -tienen un consejero en Prisa, de momento-.

«Sorprende que siga diciendo esto cuando Prisa no iba a poner un euro en el proyecto, y él lo sabe. Y sorprende que siga hablando de que es una ruina y de que era una petición de Pedro Sánchez, cuando ha estado recientemente con él después de pedir insistentemente una reunión con el presidente», señalan fuentes conocedoras de la comida.

En efecto, como adelantó este martes El Español, Oughourlian se vio con Sánchez en Moncloa para firmar una paz de conveniencia para ambas partes.

Y el segundo argumento es que la oferta que hizo Blas Herrero para ampliar capital en Prisa en 300 millones incluía despidos del 25% de la plantilla, y que él paró esa oferta y los consiguientes despidos. Oughourlian ha hablado incluso peor en público de la oferta de Herrero, dueño de Kiss FM.