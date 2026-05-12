Adiós a la placa de inducción: los diseñadores de cocina tienen una nueva alternativa este 2026

Esta primavera, las cocinas se transforman y se actualizan, rompiendo así con el diseño clásico, en donde los grandes electrodomésticos rompían con el patrón minimalista y atemporal. Las placas de cocción tradicionales han decorado las encimeras durante años; sin embargo, la tendencia actual sentencia a estas placas de cocción, con un proyecto de innovación que une tecnología con la estética.

Durante años y años, las encimeras de cristal negro han sido el eje de muchas de las cocinas en España. Pero la moda de hoy cambia por completo; hoy se demanda durabilidad y sencillez, con el fin de tener comidas familiares tranquilas; sin embargo, el antiguo modelo tarda muy poco tiempo en mostrar sus debilidades.

Para poder dar de comer a una familia numerosa se necesita una organización rigurosa y un espacio amplio que te ofrezca flexibilidad. Por ello, buscar el espacio más eficiente con las mesas de toda la vida puede convertirse en una odisea. Lo que lleva a las personas a buscar elementos intuitivos, poder colocar una sartén, una cacerola para cocinar sin preocuparse por tenerlo todo centrado en el diagrama de la vitrocerámica.

Otro de los problemas son los antiguos utensilios de las cocinas, ya que la base de, por ejemplo, una olla no se calienta igual en todos sus puntos, sobre todo si se sale de ese diagrama que señala la vitrocerámica donde debe colocarse la base de cualquier sartén, olla o cazuela. Las marcas impresas determinan el espacio óptimo que deben ocupar las ollas; una marca molesta cuando a día de hoy se busca dar valor a los utensilios de hierro fundido que sean bonitos y duraderos, que hoy son de gran tamaño, y una cocina a fuego lento y grandes cantidades.

Para esto, la solución perfecta para los profesionales es el movimiento ‘slow living’, una forma de entender el diseño de interiores, el cual consiste en que las zonas de cocción sean flexibles, sin unos puntos de referencia fijos. Proponen una encimera completamente lisa, sin un diseño visible, ocultando elementos de inducción bajo un revestimiento natural.

Es deslizar el dedo suavemente sobre una isla central de diseño clásico, en donde es prácticamente imposible saber dónde empieza el quemador. Este tipo de tecnología tan moderna es capaz de detectar automáticamente la posición, la forma y las dimensiones exactas de cualquier utensilio que se coloque encima de ella. Además, la mesa se adapta a cualquier base de la olla, lo que permite colocar ollas y sartenes de entre 15 y 35 centímetros, con una configuración 100% flexible.

Por otro lado, esta tecnología lleva una novedosa función de memoria, la cual permite liberar un rincón de la encimera si se mueve una olla durante la cocción a fuego lento; el calor la sigue. Dicho de otro modo, la configuración se mueve instantáneamente a la nueva ubicación, permitiendo una cocción suave y perfectamente controlada.

Este giro de tendencia hacia elementos completamente invisibles viene de una necesidad de crear espacios relajantes, donde los muebles de buena calidad tengan prioridad sobre las toscas y molestas pantallas digitales de los electrodomésticos.

La eliminación de los marcos de acero inoxidable y los círculos transparentes ayuda a ampliar notablemente el espacio, permitiendo un diseño minimalista que se integra con la decoración del hogar. Y una vez terminadas, con pasar una esponja para limpiarlo es suficiente. La superficie lisa que incorpora evita que los residuos se incrusten, una importante ventaja que reduce drásticamente el tiempo de limpieza.