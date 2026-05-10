Red Bull Basement elige una startup española que quiere regenerar suelos con bacterias programadas

Valencia se ha convertido este fin de semana en el epicentro del talento emprendedor joven gracias a la final nacional de Red Bull Basement, el programa internacional impulsado por Red Bull que busca proyectos tecnológicos con capacidad para resolver problemas reales y escalar a nivel global. Entre las cinco propuestas finalistas, el jurado ha elegido a Biosoil Technologies como representante española para la Final Internacional que se celebrará en Silicon Valley.

La startup, creada por los investigadores y estudiantes Alejandro Aymerich y Hugo Lluch, ha desarrollado una plataforma biotecnológica que utiliza bacterias programadas y biología sintética para regenerar terrenos degradados, descontaminar el suelo y reducir la dependencia de fertilizantes químicos tradicionales. El objetivo es mejorar la salud agrícola y ofrecer una alternativa sostenible frente a uno de los grandes problemas medioambientales de las próximas décadas.

Red Bull Basement pone rumbo a Silicon Valley

La victoria en la final nacional permitirá a Biosoil Technologies acceder a mentorías, programas de aceleración, financiación y contactos internacionales dentro del ecosistema de innovación de Silicon Valley. El programa Red Bull Basement se celebra en más de 40 países y cuenta con colaboraciones de compañías tecnológicas como Microsoft y AMD.

La final española tuvo lugar en La Harinera de Valencia y reunió a perfiles jóvenes vinculados al emprendimiento tecnológico, la sostenibilidad y la inteligencia artificial. El jurado estuvo compuesto por expertos del sector tecnológico y empresarial, entre ellos representantes de AMD y GSIC.

Según explican los responsables del proyecto, la idea nació hace aproximadamente un año a raíz de iniciativas relacionadas con soluciones para problemas derivados de la DANA. A partir de ahí comenzaron a desarrollar un sistema basado en comunidades microbianas capaces de actuar como biosensores y biofertilizantes naturales.

Cómo funciona la tecnología de Biosoil Technologies

La propuesta de Biosoil Technologies se centra en utilizar consorcios bacterianos programados para restaurar la capacidad biológica del suelo. Estas bacterias pueden contribuir a descontaminar terrenos dañados y mejorar su fertilidad sin recurrir a productos químicos agresivos.

Actualmente el equipo trabaja en un MVP enfocado en biofertilización, con la intención de lanzar una primera solución comercial que les permita financiar nuevas líneas de investigación. La idea es que el tratamiento pueda aplicarse una sola vez y que el ecosistema bacteriano se mantenga y prolifere de forma natural en el terreno.

El proyecto llega en un escenario especialmente relevante. Según datos citados durante la presentación de la iniciativa, organismos internacionales como la UNESCO alertan de que gran parte de los suelos del planeta podrían sufrir degradación severa antes de 2050 debido al uso intensivo de químicos y fertilizantes sintéticos.

Valencia refuerza su papel como polo tecnológico

La edición nacional de Red Bull Basement también ha servido para reforzar la imagen de Valencia como uno de los focos emergentes de innovación tecnológica en España. Además de Biosoil Technologies, el evento reunió otros proyectos relacionados con inteligencia artificial, sostenibilidad y salud mental.

Entre las propuestas finalistas destacó Flux, centrada en convertir residuos plásticos en energía mediante IA; PulsePath, enfocada en detectar agotamiento mental en jóvenes; Romeo Travel, una plataforma turística inmersiva basada en voz e inteligencia artificial; y WaveSense, especializada en detectar fugas de agua mediante análisis predictivo.

La edición de este año vuelve a dejar claro que Red Bull Basement detecta ideas nacidas en entornos universitarios o jóvenes startups y les da visibilidad internacional antes de que den el salto definitivo al mercado.