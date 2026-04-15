HONOR anuncia una alianza con ZXMOTO para reforzar su presencia en el Mundial de Superbike

La operación une a dos marcas que buscan ganar visibilidad internacional en segmentos ligados al rendimiento, la tecnología y la gama alta. En este caso, HONOR da un paso más en su estrategia de posicionamiento de marca al asociarse con el fabricante ZXMOTO, que compite en uno de los campeonatos más reconocidos del motociclismo.

Fundada por Zhang Xue, ZXMOTO ha ganado peso en el ámbito de la competición en un periodo relativamente corto, apoyándose en el desarrollo de motocicletas de altas prestaciones y en una estrategia muy centrada en la investigación y el desarrollo. Ese crecimiento le ha permitido abrirse paso en un entorno especialmente exigente, en el que no basta con la velocidad o la potencia, sino que también resultan clave la fiabilidad, la capacidad de evolución técnica y la consistencia en pista frente a fabricantes con mucha más trayectoria.

Qué supone esta alianza entre HONOR y ZXMOTO

La alianza llega además después de uno de los momentos más destacados de ZXMOTO en el escenario internacional. El pasado mes, la firma se convirtió en el primer fabricante chino en lograr una doble victoria en la categoría WorldSSP durante la prueba de Portugal del WSBK, un resultado que ha reforzado su proyección dentro del campeonato.

HONOR refuerza su imagen de marca en el Mundial de Superbike

Para HONOR, este acuerdo también tiene una lectura clara desde el punto de vista de marca. La compañía encuentra en el motorsport una vía directa para conectar con un público joven, interesado por el rendimiento y familiarizado con la tecnología, dos elementos que encajan con la imagen que busca proyectar en sus dispositivos premium.

No se trata solo de ganar visibilidad con un patrocinio en un campeonato internacional, sino de asociarse a un entorno en el que pesan mucho valores como la velocidad, la ingeniería, la exigencia técnica y la innovación constante para rendir mucho más. Todo eso ayuda a construir un relato de marca más ambicioso y a situar a HONOR en un escenario distinto al de la publicidad tecnológica más convencional de la que estamos acostumbrados.

Más allá del patrocinio deportivo, la alianza entre HONOR y ZXMOTO busca construir una relación a largo plazo entre dos compañías que comparten una ambición clara de crecimiento internacional. En ese contexto, el Mundial de Superbike se convierte en un escaparate de gran visibilidad para reforzar imagen, notoriedad y posicionamiento en mercados globales.