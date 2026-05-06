El HP OmniBook X Flip 14 es un convertible que tiene más sentido del que parece

El HP OmniBook X Flip 14 es uno de esos ordenadores portátiles que conviene probar más allá de la primera impresión. A simple vista llama la atención por su diseño finoy su formato convertible, pero lo interesante aparece cuando empiezas a usarlo como equipo principal para escribir, navegar, trabajar con varias ventanas. Pero también para hacer videollamadas, conectarlo a periféricos, plegarlo en modo tienda o usar la pantalla táctil cuando apetece interactuar de otra forma.

Creo que no es un portátil pensado para todo el mundo. Tampoco es una tablet ligera ni un equipo gaming disfrazado. Es, más bien, un convertible premium para quien quiere un portátil de 14 pulgadas bien construido, con buena pantalla, potencia de sobra para el día a día y cierta versatilidad extra gracias a la bisagra de 360 grados.

Diseño elegante, sobrio y con buena sensación en mano

El diseño es una de las mejores partes del HP OmniBook X Flip 14. El acabado azul oscuro le da un aire más especial que el típico gris plata, pero sin resultar llamativo. Es discreto, serio y bastante elegante. El portátil transmite buena calidad tanto abierto como cerrado, y la tapa mantiene una estética limpia, con el logotipo de HP en el centro.

También me gusta que no parezca ni sea un equipo frágil. Se aprecia bien que es fino, pero no da sensación de juguete. La bisagra es importante en cualquier convertible, y aquí cumple con lo que se espera, permite abrir la pantalla en diferentes posiciones, usarlo en modo portátil, apoyarlo en modo tienda o plegarlo casi por completo para manejarlo como una tablet.

Eso sí, hay que ser realista. Aunque se pueda usar como tablet, no sustituye a una tablet ligera. Es cómodo para enseñar una web, leer algo puntual, ver contenido o interactuar con la pantalla durante un rato, pero no es el dispositivo que querría sostener con una mano durante mucho tiempo. Su mejor uso sigue siendo como portátil convertible, no como tablet pura.

Muy buena pantalla para trabajar y ver contenido

La pantalla es uno de los grandes argumentos de este equipo. Es táctil, tiene buen tamaño y ofrece una experiencia muy agradable para navegar, escribir, trabajar con documentos, ver vídeos o usar aplicaciones con gestos. En un portátil de 14 pulgadas, el equilibrio entre comodidad y portabilidad está muy bien conseguido. La calidad visual entra por los ojos. La pantalla invita a usar el equipo. No es sólo una cuestión de resolución o de especificaciones, sino de sensación visual.

El punto menos favorable es el acabado brillante. En interiores se ve muy bien, pero con luz directa, cerca de ventanas o en exteriores aparecen reflejos. Lo que obliga a ajustar la inclinación de la pantalla o subir el brillo. Es una concesión bastante habitual en portátiles táctiles de aspecto premium.

Rendimiento perfecto para uso real

El HP OmniBook X Flip 14 que he probado monta un Intel Core Ultra 7 258V con 32 GB de RAM. En uso cotidiano, el resultado es muy bueno. El equipo se mueve con soltura al abrir aplicaciones, cambiar entre ventanas, navegar con muchas pestañas, trabajar con documentos, usar correo, reproducir vídeo o hacer videollamadas.

La memoria RAM es uno de sus puntales. Con 32 GB, hay margen de sobra para un usuario que trabaja con muchas cosas abiertas a la vez. No es el típico portátil que empieza bien y se queda corto en cuanto se acumulan pestañas, servicios en segundo plano y aplicaciones de trabajo. Aquí se nota que hay colchón.

La gráfica Intel Arc 140V integrada también cumple bien para un portátil de este tipo. No hay que confundirla con una gráfica dedicada para juegos exigentes, pero sí aporta más margen que una integrada básica. Juegos ligeros, títulos poco exigentes y algunos juegos más ambiciosos con ajustes contenidos pueden funcionar, pero no es un portátil gaming. Su terreno natural es la productividad, el consumo multimedia, la edición ligera y el uso general avanzado.

Teclado y touchpad cómodo para escribir

El teclado me ha dejado buena impresión. Tiene retroiluminación y un tacto cómodo para escribir muchas horas seguidas. En un portátil pensado para trabajar, esto importa más que muchos detalles de marketing. Un buen teclado hace que el equipo se use con gusto; uno malo te recuerda constantemente que has comprado el portátil equivocado.

Las teclas tienen un recorrido correcto y una separación adecuada. No hay teclado numérico, algo lógico en un equipo de 14 pulgadas. Forzar uno habría empeorado la distribución. También está presente la tecla dedicada a Copilot, cada vez más habitual en portátiles recientes con Windows.

El touchpad es amplio y cómodo. Responde bien a gestos, desplazamientos y uso normal. Para edición precisa o jornadas largas siempre prefiero un ratón externo, pero para movilidad cumple perfectamente.

Mejor de lo esperado en un portátil fino

Uno de los detalles que más valoro es que HP no haya eliminado conexiones útiles. En los laterales hay puertos USB-A, HDMI, USB-C y jack de auriculares. Esto hace que el portátil sea más práctico en el día a día. Puedes conectar un pendrive, un ratón, un monitor o unos auriculares sin depender siempre de adaptadores.

El HDMI es especialmente útil si se usa el equipo para presentaciones, monitores externos o televisores. Muchos portátiles finos han renunciado a él, y me parece un error. En este HP se mantiene, y eso suma. La carga por USB-C también es una ventaja. Permite viajar con menos cargadores y usar accesorios más universales. En un portátil de movilidad, estos detalles acaban importando mucho.

El formato convertible sí aporta

El formato convertible no es imprescindible para todo el mundo, pero aquí está bien aprovechado. El modo portátil es el principal y el más cómodo para trabajar. El modo tienda resulta muy útil para ver contenido, hacer una presentación informal, colocar el portátil en una mesa pequeña o usarlo como pantalla sin que el teclado ocupe espacio frontal.

El modo tablet es el más limitado por el peso, pero sigue teniendo sentido para usos concretos. Consultar una web, leer un documento, enseñar fotos o usar la pantalla táctil durante un rato son escenarios razonables. No lo veo como su forma principal de uso, pero sí como una ventaja que un portátil tradicional no ofrece.

También me gusta que, al plegarlo, el equipo conserve una sensación bastante sólida. No parece un experimento ni un añadido improvisado. La bisagra es parte central del producto.

Autonomía y uso diario

No he querido convertir esta review en una prueba de laboratorio con cifras artificiales, porque lo importante aquí es la experiencia real. El HP OmniBook X Flip 14 está claramente pensado para ofrecer buena autonomía dentro de un formato fino y potente. El procesador Intel Core Ultra ayuda a equilibrar rendimiento y eficiencia, y eso se nota en el planteamiento general del equipo.

En un uso normal, con navegación, documentos, vídeo, correo y brillo moderado, aguanta una jornada sin cargarse. Como siempre, la pantalla brillante, el brillo alto, las videollamadas, los juegos o las tareas pesadas reducen la duración. La carga por USB-C compensa bastante, porque facilita recargarlo con un cargador compacto compatible.