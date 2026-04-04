Prohens exige a Sánchez alargar la vigencia del título de familia numerosa hasta que los hijos tengan 26 años

La presidenta del Govern balear Marga Prohens exige al Gobierno de Pedro Sánchez alargar la vigencia del título de familia numerosa hasta que los hijos tengan 26 años, modificando el Decreto 28/2020. De esta forma, se evitaría la actual obligación de renovar anualmente el título cuando los hijos mayores de 21 años continúan cursando estudios.

Así figura en la Proposición No de Ley (PNL) que el PP ha registrado en el Parlament para impulsar la simplificación administrativa en los procedimientos de reconocimiento y renovación del título de familia numerosa, con el objetivo de facilitar la vida a miles de familias de las islas.

Así, la portavoz adjunta del PP en la Cámara autonómica, Marga Durán, ha explicado que la iniciativa responde a una reivindicación histórica de las propias familias y de entidades representativas del sector, que vienen reclamando una modernización de los procedimientos y una reducción de las cargas burocráticas.

«Las familias numerosas realizan una aportación fundamental a nuestra sociedad y merecen una Administración que les ponga las cosas fáciles, no que les obligue a repetir trámites cada año para mantener derechos que ya tienen reconocidos», ha señalado Durán.

Asimismo, la iniciativa popular plantea avanzar en la digitalización de los procedimientos y garantizar el derecho de los ciudadanos a no tener que aportar documentación que ya se encuentra en poder de la Administración o que puede ser obtenida mediante la interoperabilidad entre administraciones públicas.

El texto registrado también insta al Govern a fijar plazos máximos de resolución en los procedimientos, adaptar la normativa autonómica a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de reconocimiento de la categoría especial y reforzar la coordinación con los consells insulares para homogeneizar criterios y evitar desplazamientos innecesarios.

“Estamos hablando de medidas de sentido común que permitirían una Administración más moderna, eficiente y cercana, al tiempo que aliviarían la carga burocrática que hoy soportan muchas familias”, ha subrayado Durán.

Finalmente, el PP propone impulsar la digitalización del propio título de familia numerosa, de forma que pueda ser acreditado mediante herramientas electrónicas, facilitando su uso en el día a día y evitando la necesidad de portar documentación en papel.

«Desde el Partido Popular vamos a seguir trabajando para que la Administración esté al servicio de las familias y no al revés, eliminando trabas y adaptando la normativa a la realidad social actual», ha concluido Durán.

Entre las actuaciones ya puestas en marcha por el Govern de Prohens para reconocer el esfuerzo de estas familias figuran las bonificaciones en el impuesto de transmisiones patrimoniales, así como mayores facilidades para acceder a las deducciones autonómicas, entre otras.