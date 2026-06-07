Alcúdia exige al Gobierno actualizar la evaluación ambiental del cable eléctrico que conectará Baleares con la Península

El pleno del Ayuntamiento de Alcúdia ha aprobado hoy por unanimidad una moción conjunta por la que se insta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a exigir al promotor del proyecto PENBAL-2 la actualización de la cartografía bionómica marina antes de adoptar ninguna decisión definitiva sobre el trazado del segundo cable de interconexión eléctrica entre la Península y Baleares.

La moción ha sido firmada por todos los grupos municipales, incluyendo el PP que gobierna el Ayuntamiento. Los acuerdos de hoy son los más concretos y vinculantes que ha adoptado el Ayuntamiento de Alcúdia en relación con el PENBAL-2.

En concreto, el pleno ha acordado instar al MITECO a requerir al promotor que realice una nueva cartografía bionómica marina mediante trabajo de campo reciente, con resolución adecuada, en todas las alternativas con posible aterrizaje tanto en la Bahía de Alcúdia como en la Bahía de Pollença. También han solicitado que esta información actualizada sea incorporada a la evaluación ambiental antes de cualquier decisión definitiva sobre el trazado.

Además, el pleno recomienda que, mientras no se disponga de esta información actualizada, se ajuste el calendario de tramitación en aquellos aspectos que dependan de ella, en coherencia con el principio de precaución y con los propios criterios técnicos del MITECO. En la práctica, esto significa que ninguna decisión definitiva sobre el trazado debería adoptarse mientras la cartografía no esté actualizada, lo que afecta directamente al calendario de tramitación del proyecto.

Asimismo, instan al Ministerio y al promotor analizar con detalle alternativas que minimicen el impacto ambiental y sobre las personas -al amparo del principio de precaución-, incluyendo el posible aprovechamiento de infraestructuras existentes como las conducciones de la central de Es Murterar. •

Por último, han dado traslado formal de estos acuerdos al MITECO, al Govern de les Illes Balears, al Consell de Mallorca y al promotor del proyecto.

El informe técnico encargado por el propio Ayuntamiento al Centre Balear de Biologia Aplicada (CBBA) en enero de 2026 acreditó que la cartografía marina utilizada en el EIA del PENBAL-2 tiene cerca de seis años de antigüedad, frente al máximo de dos años que recomiendan las propias Directrices del MITECO de 2024.

Además, contiene errores relevantes como zonas cartografiadas como praderas de Posidonia oceanica donde la inspección submarina con ROV confirmó la presencia de Caulerpa prolifera, una especie oportunista sin la consideración de hábitat prioritario. Este error afecta directamente a la justificación ambiental del trazado elegido.

El mismo informe concluye asimismo que se ha dado un peso desproporcionado a la supuesta conservación del medio marino frente a la protección del medio terrestre y la salud de las personas, y cuestiona los argumentos de inviabilidad técnica esgrimidos por el promotor para descartar el uso de las conducciones de la central de Es Murterar.

Esta misma exigencia de actualización cartográfica ya ha sido aplicada por el propio MITECO en expedientes recientes y geográficamente próximos: la EDAR de Sant Elm en Andratx (mayo 2025) y el pantalán de Portals en Calvià (junio 2025). No existe ninguna razón técnica ni jurídica para que el criterio sea distinto en el caso del PENBAL-2.

El partido que gobierna el Ayuntamiento de Alcúdia ha co-firmado hoy una moción para exigir al MITECO que no adopte decisiones definitivas sobre el trazado hasta disponer de datos actualizados.

Sin embargo, según ha informado ANACA, ha votado en contra de la moción presentada por Unidas Podemos que solicitaba una reunión con la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, para abordar conjuntamente la situación.

«Esta posición es difícil de sostener: si el asunto es suficientemente grave como para pedir al Ministerio que ajuste el calendario de tramitación, también lo es para que la máxima responsable del Govern se siente a hablar con el municipio directamente afectado», han manifestado en una nota de prensa.

«El proyecto sigue su tramitación. Y cada día que pasa sin que el Ayuntamiento actúe es un día menos para proteger el pueblo de Alcúdia y sus habitantes con las herramientas que el ordenamiento jurídico pone a disposición de las administraciones locales», aseguran.