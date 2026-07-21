La reflexión de Adam Smith que invita a vivir con menos ansiedad: «Si abordas cada situación como asunto de vida o muerte, morirás muchas veces»

«Si abordas cada situación como asunto de vida o muerte, morirás muchas veces». Esta frase del filósofo y economista escocés Adam Smith resume una idea que trasciende el ámbito económico por el que es mundialmente conocido. El autor de La riqueza de las naciones también dedicó gran parte de su pensamiento al comportamiento humano, las emociones y la moral. Su reflexión sigue siendo especialmente actual en un contexto en el que el estrés, la ansiedad y la presión cotidiana afectan a millones de personas.

Más que el padre de la economía moderna

Adam Smith (1723-1790) es considerado el fundador de la economía moderna gracias a La riqueza de las naciones, publicada en 1776. Sin embargo, antes de esa obra escribió La teoría de los sentimientos morales (1759), un ensayo en el que analizó cómo las personas toman decisiones, desarrollan la empatía y construyen sus relaciones sociales. Para Smith, la razón y las emociones debían convivir en equilibrio, una idea que resulta fundamental para comprender el conjunto de su pensamiento y que sigue siendo objeto de estudio en universidades de todo el mundo.

Enseñanza sobre la perspectiva

Los especialistas consideran que se trata de una frase inspirada en su filosofía moral. El mensaje, sin embargo, encaja con uno de los principios defendidos por el pensador escocés, que trata de la importancia de actuar con prudencia, autocontrol y juicio sereno, evitando que las emociones dominen por completo nuestras decisiones.

Desde el punto de vista psicológico, esta reflexión también encuentra respaldo en investigaciones actuales. La American Psychological Association (APA) explica que interpretar cada problema como una amenaza extrema incrementa los niveles de estrés y ansiedad, mientras que aprender a relativizar las dificultades favorece la resiliencia y la capacidad para afrontar los desafíos de manera más eficaz.

Más de dos siglos después de la muerte del filósofo escocés, su pensamiento continúa inspirando no solo a economistas, sino también a expertos en ética, liderazgo y comportamiento humano. La enseñanza que transmite esta reflexión invita a mantener la perspectiva, distinguir entre los problemas realmente importantes y aquellos que solo parecen insuperables en un primer momento. En definitiva, recuerda que vivir con serenidad también es una forma de inteligencia.