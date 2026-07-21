Sun Tzu, estratega militar: «Cuando se está cerca, se debe parecer lejos; cuando se está lejos, se debe parecer cerca»
Sun Tzu es considerado uno de los grandes pensadores de la cultura oriental. Según la tradición china, fue general del Estado de Wu y sobresalió por sus ingeniosas estrategias y numerosas victorias, siempre apoyadas en la planificación y el profundo conocimiento del enemigo. Su filosofía se basaba en un principio esencial: alcanzar la victoria con el menor coste humano posible.
Tradicionalmente, se le atribuye la autoría de «El arte de la guerra», uno de los tratados de estrategia militar más influyentes de la historia. La obra está compuesta por trece capítulos, cada uno centrado en un aspecto clave del conflicto y en su aplicación a la estrategia y las tácticas militares. Con el paso de los siglos, este libro se ha convertido en una referencia fundamental no sólo en el ámbito militar, sino también en disciplinas como los negocios, el liderazgo, la política y la estrategia jurídica.
«Cuando se está cerca, se debe parecer lejos; cuando se está lejos, se debe parecer cerca»
Cuando afirma «Cuando se está cerca, se debe parecer lejos; cuando se está lejos, se debe parecer cerca», Sun Tzu pone el foco en la importancia de ocultar las verdaderas intenciones. Si un ejército se encuentra preparado para atacar de inmediato, mostrar señales de lejanía o inactividad puede hacer que el enemigo baje la guardia. Esta idea se basa en un principio sencillo: las decisiones suelen depender de la información disponible. Para Sun Tzu, el engaño no era un recurso secundario, sino una parte esencial de cualquier estrategia eficaz. De hecho, en «El arte de la guerra» afirma que toda guerra se fundamenta en el engaño.
Aunque la frase nació en un contexto bélico, su significado trasciende el campo de batalla. En la vida cotidiana, mostrar todas las intenciones, planes o debilidades desde el primer momento no siempre es lo conveniente. Actuar con prudencia, observar antes de reaccionar y evitar que los demás anticipen cada movimiento puede ayudar a tomar mejores decisiones en determinadas circunstancias. Sin embargo, esta reflexión no se debe interpretar como una invitación al engaño. El mensaje de Sun Tzu está ligado a escenarios donde existen intereses enfrentados y donde revelar toda la información puede suponer una desventaja estratégica.
Las mejores frases de Sun Tzu
- «Las oportunidades se multiplican a medida que se toman»
- «Ganará quien sabe cuándo luchar y cuándo no luchar»
- «La rapidez es la esencia de la guerra»
- «Conoce al enemigo y conócete a ti mismo, y sobre tu victoria no caerán dudas»
- «La excelencia suprema consiste en romper la resistencia del enemigo sin luchar»
- «Un líder lidera con el ejemplo, no por la fuerza»
- «Las armas son instrumentos fatales que solamente deben ser utilizadas cuando no hay otra alternativa»
- «Triunfa el que elabora una táctica para conseguirlo, aprovecha su oportunidad, acepta sus debilidades y reconoce sus fortalezas»
- «La calidad de la decisión es como la redada a buen tiempo de un halcón, lo que le permite atacar y destruir a su víctima»
- «Estrategia sin táctica es el más lento camino hacia la victoria. Las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota»
- «Lo supremo en el arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin darle batalla»
- «Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de cientos de batallas»
- «El arte de la guerra se basa en el engaño»
- «Hacerte invencible significa conocerte a ti mismo»
- «Grandes resultados pueden ser conseguidos con pequeños esfuerzos»
- «Si haces que los adversarios no sepan el lugar y la fecha de la batalla, siempre puedes vencer»
- «Nunca se debe atacar por cólera y con prisas. Es aconsejable tomarse tiempo en la planificación y coordinación del plan»
- «Muéstrales una manera de salvar la vida para que no estén dispuestos a luchar hasta la muerte, y así podrás aprovecharte para atacarles»
- «Deja que tus planes sean oscuros e impenetrables como la noche y cuando te muevas, cae como un rayo»
- «Si tu oponente posee un temperamento colérico, procura irritarlo. Finge ser débil, para que se vuelva arrogante»
- «Todos los hombres pueden ver las tácticas, pero lo que nadie puede ver es la estrategia que hace que de estas observaciones evolucione la victoria»
- «El combatiente inteligente impone su voluntad en su enemigo, pero no permite que la voluntad de su enemigo le sea impuesta»
- «La prudencia y la firmeza de un pequeño número de personas pueden llegar a cansar y a dominar incluso a numerosos ejércitos»
- «Si tus fuerzas son diez veces superiores a las del adversario, rodéalo; si son cinco veces superiores, atácalo; si son dos veces superiores, divídelo»
- «El valiente puede luchar, el cuidadoso puede hacer de centinela, y el inteligente puede estudiar, analizar y comunicar. Cada cual es útil»
- «Un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después; un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después»
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