Sun Tzu, estratega militar: «Cuando se está cerca, se debe parecer lejos; cuando se está lejos, se debe parecer cerca»

Sun Tzu es considerado uno de los grandes pensadores de la cultura oriental. Según la tradición china, fue general del Estado de Wu y sobresalió por sus ingeniosas estrategias y numerosas victorias, siempre apoyadas en la planificación y el profundo conocimiento del enemigo. Su filosofía se basaba en un principio esencial: alcanzar la victoria con el menor coste humano posible.

Tradicionalmente, se le atribuye la autoría de «El arte de la guerra», uno de los tratados de estrategia militar más influyentes de la historia. La obra está compuesta por trece capítulos, cada uno centrado en un aspecto clave del conflicto y en su aplicación a la estrategia y las tácticas militares. Con el paso de los siglos, este libro se ha convertido en una referencia fundamental no sólo en el ámbito militar, sino también en disciplinas como los negocios, el liderazgo, la política y la estrategia jurídica.

«Cuando se está cerca, se debe parecer lejos; cuando se está lejos, se debe parecer cerca»

Cuando afirma «Cuando se está cerca, se debe parecer lejos; cuando se está lejos, se debe parecer cerca», Sun Tzu pone el foco en la importancia de ocultar las verdaderas intenciones. Si un ejército se encuentra preparado para atacar de inmediato, mostrar señales de lejanía o inactividad puede hacer que el enemigo baje la guardia. Esta idea se basa en un principio sencillo: las decisiones suelen depender de la información disponible. Para Sun Tzu, el engaño no era un recurso secundario, sino una parte esencial de cualquier estrategia eficaz. De hecho, en «El arte de la guerra» afirma que toda guerra se fundamenta en el engaño.

Aunque la frase nació en un contexto bélico, su significado trasciende el campo de batalla. En la vida cotidiana, mostrar todas las intenciones, planes o debilidades desde el primer momento no siempre es lo conveniente. Actuar con prudencia, observar antes de reaccionar y evitar que los demás anticipen cada movimiento puede ayudar a tomar mejores decisiones en determinadas circunstancias. Sin embargo, esta reflexión no se debe interpretar como una invitación al engaño. El mensaje de Sun Tzu está ligado a escenarios donde existen intereses enfrentados y donde revelar toda la información puede suponer una desventaja estratégica.

Las mejores frases de Sun Tzu