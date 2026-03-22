Confucio, filósofo chino: «El hombre que mueve montañas comienza llevando pequeñas piedras»
Confucio tenía razón cuando dijo “Espera poco de los demás”: ésta es la explicación y sigue siendo clave siglos después
Poca gente lo hace en España, pero la tradición china recomienda dejar esto junto a la cama para descansar mejor
El ingenioso refrán primaveral que sólo entienden en Galicia, aunque también tendría sentido en otras regiones
En pleno siglo XXI, el legado de Confucio, el conocido filósofo chino, continúa más vivo que nunca, y una de sus frases más importantes cobra especial relevancia en una época como la actual, caracterizada por la presión social, la inmediatez y la búsqueda constante de éxito: «El hombre que mueve montañas comienza llevando pequeñas piedras». Este pensamiento, aparentemente sencillo, invita a detenerse y reflexionar sobre la importancia de la disciplina, la constancia y, sobre todo, el valor de las pequeñas acciones.
La frase del filósofo chino se ha convertido en un símbolo universal de perseverancia. En un momento donde las redes sociales muestran vidas aparentemente perfectas, este pensamiento habla de la suma de esfuerzos cotidianos que, con el tiempo, pueden dar lugar a resultados extraordinarios. En este contexto, la psicología moderna coincide en que uno de los mayores errores de la sociedad actual es pensar que sólo los grandes movimientos generan cambios significativos, cuando en realidad son los hábitos diarios los que determinan el rumbo.
El mensaje más poderoso de Confucio, el filósofo chino
La frase «El hombre que mueve montañas comienza llevando pequeñas piedras» se ha convertido casi en un mensaje revolucionario. Confucio, el filósofo chino, basaba sus ideas en la responsabilidad colectiva, el respeto y la armonía social, poniendo el foco en el individuo. Y ahí es precisamente donde encaja este pensamiento: cada pequeño esfuerzo individual contribuye a un cambio más grande. En la vida cotidiana, cabe recordar que la mejora de la alimentación o la práctica de ejercicio no ocurren de un día para otro; son procesos que se construyen con esfuerzo, disciplina y decisiones diarias que muchas veces pasan desapercibidas, pero son fundamentales.
La psicología moderna respalda la visión de Confucio. Teorías como la del «efecto compuesto» o la «regla del 1%» sostienen que pequeños hábitos diarios pueden generar cambios significativos con el tiempo. Un aspecto relevante de esta frase es su dimensión emocional. Poner en marcha un proyecto ambicioso puede resultar abrumador cuando se contempla en su totalidad. Sin embargo, al dividirlo en pequeñas acciones, el proceso se vuelve mucho más manejable. Esto enfoque es clave para avanzar en el camino hacia el logro de los objetivos sin perder la motivación, incluso en momentos de dificultad.
En definitiva, «El hombre que mueve montañas comienza llevando pequeñas piedras» recuerda que recuperar el valor de la constancia puede marcar la diferencia.
Las mejores frases
- «Elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar un día en tu vida»
- «No importa cuántos favores hagas, al final te juzgarán por el que no hiciste»
- «Quien pretenda una felicidad y sabiduría constantes deberá acomodarse a frecuentes cambios»
- «El silencio es el único amigo que jamás traiciona»
- «Aprender sin reflexionar es malgastar la energía»
- «Lo que no quieras que los otros te hagan a ti no lo hagas a los otros»
- «El hombre superior piensa siempre en la virtud el hombre vulgar piensa en la comodidad»
- «Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe he aquí el verdadero saber»
- «El mayor error es sucumbir al abatimiento todos los demás errores pueden repararse éste no»
- «Donde hay educación no hay distinción de clases»
- «La educación trae confianza la confianza trae esperanza la esperanza trae paz»
- «La sabiduría se preocupa de ser lenta en sus discursos y diligente en sus acciones»
- «Es más fácil apoderarse del comandante en jefe de un ejército que despojar a un miserable de su libertad»
- «No son las malas hierbas las que ahogan la buena semilla sino la negligencia del campesino»
- «Cada cosa tiene su belleza pero no todos pueden verla»
- «El hombre superior es persistente en el camino cierto»
- «La ignorancia es la noche de la mente pero una noche sin luna y sin estrellas»
- «Quien gobierna por medio de su excelencia moral puede compararse a la estrella polar»
- «Nunca hagas apuestas si sabes que has de ganar eres un pícaro y si no lo sabes eres tonto»
- «Antes de empezar un viaje de venganza cava dos tumbas»
- «Observa sus defectos y conocerás sus virtudes»
- «El lenguaje artificioso y la conducta aduladora rara vez acompañan a la virtud»
- «Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás»
- «Los hombres se distinguen menos por sus cualidades naturales que por la cultura que ellos mismos se proporcionan»
- «El mal no está en tener faltas sino en no tratar de enmendarlas»
- «El hombre noble tiene una mente amplia y sin prejuicios»
- «Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces entonces estás peor que antes»
- «Aprende a vivir y sabrás morir bien»
- «Por muy lejos que el espíritu vaya nunca irá más lejos que el corazón»
- «Una voz fuerte no puede competir con una voz clara aunque ésta sea un simple murmullo»
- «Arréglese al estado como se conduce a la familia con autoridad competencia y buen ejemplo»
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