Thomas Erikson, experto en conducta humana: «Los psicópatas no sienten pena, pero pueden fingirla»

Después de conquistar a millones de lectores en todo el mundo con Rodeados de idiotas, un fenómeno editorial que superó los 10 millones de ejemplares vendidos, Thomas Erikson regresa con un nuevo libro que promete volver a generar debate: Rodeados de psicópatas (Grupo Planeta). En esta ocasión, el experto en comportamiento humano cambia el foco para adentrarse en uno de los perfiles más complejos y perturbadores de las relaciones personales y profesionales.

En su nueva obra, Erikson lanza una advertencia clara: este tipo de personalidades no sólo existen, sino que están mucho más presentes de lo que solemos imaginar. Según explica, representarían entre el 2% y el 4% de la población, una cifra que, aunque aparentemente reducida, cobra otra dimensión si se tiene en cuenta su capacidad de influencia y su habilidad para pasar desapercibidos.

«Están por todas partes: carismáticos, seductores, brillantes… y sumamente peligrosos», resume el autor en el libro, donde describe a los psicópatas como individuos capaces de camuflarse con facilidad en cualquier entorno social. Tras una apariencia encantadora, advierte, pueden esconder conductas manipuladoras y una absoluta falta de escrúpulos en sus relaciones con los demás.

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Uno de los aspectos que más subraya Erikson es su capacidad para simular emociones que no sienten realmente. «Es importante recordar que, aunque los psicópatas no sienten celos, igual que no sienten pena, pueden fingir sentirlos», escribe. Una habilidad que, según explica, les permite integrarse, generar confianza y actuar sin levantar sospechas.

El autor también aborda el componente más destructivo de estas personalidades. «La venganza es dulce y a ellos les encanta destruir», afirma en uno de los pasajes del libro, donde analiza cómo algunos de estos perfiles pueden llegar a desarrollar dinámicas de control y manipulación prolongadas en el tiempo.

Más allá del análisis teórico, Erikson introduce por primera vez una experiencia personal que marca el tono del libro. El escritor relata el episodio de acoso que asegura haber sufrido por parte de una persona que se hizo pasar por seguidora suya. Según cuenta, esta situación derivó en graves problemas personales y profesionales, hasta el punto de afectar a su relación de pareja y desestabilizar su vida cotidiana.

A partir de este relato, el autor construye una guía práctica para identificar señales de alerta, establecer límites y reducir la influencia de este tipo de personalidades en la vida diaria. Su objetivo, explica, es ofrecer herramientas para reconocer patrones de manipulación antes de que se conviertan en un problema.

El libro también recupera el modelo de los colores que Erikson popularizó en su anterior éxito editorial, utilizándolo como base para analizar vulnerabilidades personales y comprender por qué algunas personas pueden ser más propensas a caer bajo la influencia de perfiles abusivos.

En conjunto, Rodeados de psicópatas se presenta como una obra divulgativa que combina psicología aplicada, experiencia personal y consejos prácticos. Una llamada de atención sobre un tipo de comportamiento que, según el autor, puede estar más cerca de lo que nos gustaría reconocer.