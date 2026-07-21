España es el mayor refugio para la tortuga boba del mar Mediterráneo, y la mayoría de los nidos están en el litoral de Murcia

Las playas españolas, y especialmente las de la Región de Murcia, se están consolidando como uno de los principales enclaves para la tortuga boba en el Mediterráneo occidental.

Las hembras eligen con mayor frecuencia este tramo del litoral para realizar sus puestas, un comportamiento que refuerza el valor ecológico de la costa murciana y obliga a intensificar las medidas de conservación.

Dos de cada tres nidos localizados en España se encuentran en la Región de Murcia, un dato que refleja la creciente importancia de este territorio para una especie catalogada como vulnerable.

Detrás de este avance hay un esfuerzo conjunto de administraciones públicas, científicos, entidades conservacionistas y cientos de voluntarios que trabajan para garantizar el éxito reproductivo de estos reptiles marinos.

Murcia lidera la anidación de la tortuga boba en España

En apenas cinco días se localizaron dos nuevas puestas de gran relevancia. La primera apareció en La Manga, con 75 huevos, mientras que la segunda fue descubierta en la Cala de los Dentoles, dentro del Parque Regional de Calblanque, donde se contabilizaron 92 huevos.

En total, son 167 huevos que permanecen bajo vigilancia permanente hasta su previsible eclosión, prevista para finales de agosto. Con estos nuevos registros, el litoral murciano suma ya 11 puestas documentadas desde que existen datos oficiales.

Esta evolución confirma que la costa regional se ha convertido en un punto estratégico dentro del ciclo reproductivo de la tortuga boba, un cambio que los investigadores relacionan con factores como el aumento de la temperatura del agua y la adaptación progresiva de la especie a nuevas zonas de anidación en el Mediterráneo occidental.

Conservación de la tortuga boba: programas que aumentan su supervivencia

La protección de los nidos es solo una parte del trabajo. A principios del mes de julio, las playas de Cartagena acogieron la liberación de 28 ejemplares nacidos el verano de 2025 en Calblanque.

Estas crías completaron durante su primer año un programa de conservación basado en la técnica conocida como headstarting, diseñada para aumentar las probabilidades de supervivencia durante la etapa más vulnerable de su vida.

Según la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), este método consiste en criar temporalmente a las tortugas en instalaciones especializadas antes de devolverlas al mar.

Durante ese periodo reciben controles veterinarios, seguimiento sanitario y evaluaciones periódicas de crecimiento. Además, muchas son identificadas mediante microchips, lo que permite a los investigadores estudiar sus desplazamientos y conocer mejor su comportamiento en el Mediterráneo.

En este proyecto colaboran distintos centros de referencia, entre ellos el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida), el Oceanogràfic de Valencia y el Centro de Recuperación de Animales Marinos de Asturias.

La información facilitada por la CARM indica que los seguimientos veterinarios comenzaron en octubre de 2025 y forman parte de un programa coordinado entre varias instituciones dedicadas a la conservación de la biodiversidad marina.

El programa Territorio Tortuga, clave para proteger los nidos

Desde 2010 se han liberado 293 ejemplares de Caretta caretta en la Región de Murcia. La cifra incluye tanto tortugas nacidas en playas murcianas como animales recuperados por el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle.

Aquel año marcó un antes y un después con la primera puesta registrada oficialmente en la comunidad, iniciando una evolución que hoy sitúa a Murcia entre las zonas más relevantes para la conservación de la especie.

Uno de los pilares de este éxito es el programa Territorio Tortuga, considerado una referencia nacional en protección del litoral. Según explica la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la iniciativa cuenta con la mayor red de voluntariado especializado de las costas españolas, integrada por 16 asociaciones que realizan labores de vigilancia tanto de día como de noche.

Su trabajo resulta fundamental para localizar rastros, proteger los nidos y avisar de inmediato a los servicios de emergencia cuando detectan cualquier incidencia.

ECOticias destaca el papel decisivo de esta colaboración ciudadana, ya que permite minimizar amenazas como la presencia de personas, mascotas, vehículos o iluminación artificial en las zonas de anidación. La participación social se ha convertido en un elemento imprescindible para mejorar el éxito reproductivo de la tortuga boba en el litoral español.

Qué hacer si encuentras una tortuga boba o un nido en la playa

Las autoridades recuerdan que la colaboración de los bañistas sigue siendo esencial. Si una persona observa a este reptil saliendo del mar o detecta indicios de un posible nido, debe avisar inmediatamente al teléfono de emergencias 112.

Mientras llegan los especialistas, conviene mantener una distancia prudencial, evitar cualquier contacto con el animal y no utilizar linternas ni el flash del teléfono móvil, ya que la luz puede desorientar gravemente tanto a las hembras como a las crías.

Gracias a la combinación de investigación científica, programas de conservación y participación ciudadana, la Región de Murcia continúa reforzando su posición como uno de los principales refugios de la tortuga boba en el Mediterráneo.